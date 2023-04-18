上證今年新高 銀河證券抵買 財金專欄 2023/04/18 分享： 分享： 港股昨日一如預期向上，恒指重上20700點，因為上證綜合指數創九個多月高位，收報3385點，跟A股息息相關的股份值得看好。中國銀河證券（06881）未來盈利複合長15%以上，加上4倍PE和7.4厘息勝 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版） 2023/04/17 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版） 中字股實力談 - 港股靜極思動 下周有力爆升 2023/04/15 港股靜極思動 下周有力爆升 中字股實力談 - 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版） 2023/04/14 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版） 中字股實力談 - 房地產回暖 中海外要買 2023/04/14 房地產回暖 中海外要買 中字股實力談 - 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版） 2023/04/13 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版） 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國證監會 融資貸款 中國 港股 指數