  • 25°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上證今年新高 銀河證券抵買

財金專欄 2023/04/18

分享：

分享：

港股昨日一如預期向上，恒指重上20700點，因為上證綜合指數創九個多月高位，收報3385點，跟A股息息相關的股份值得看好。中國銀河證券（06881）未來盈利複合長15%以上，加上4倍PE和7.4厘息勝

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版）
2023/04/17
【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版）
中字股實力談 - 港股靜極思動 下周有力爆升
2023/04/15
港股靜極思動 下周有力爆升
中字股實力談 - 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版）
2023/04/14
【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版）
中字股實力談 - 房地產回暖 中海外要買
2023/04/14
房地產回暖 中海外要買
中字股實力談 - 港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版）
2023/04/13
港股壓山力移 前狼後虎新集上映（第四版）
每股派息 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國證監會 融資貸款 中國 港股 指數

上一篇文章

老有所居

下一篇文章

首都機場長方形目標7.2元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中央撑樓市 內房股復牌
中央撑樓市 內房股復牌
宏觀眼界 - 美股甩難？
美股甩難？
預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
國情知聞 - 關鍵一周 兩個懸念
關鍵一周 兩個懸念
投資廣角鏡 - 利基高增長財息兼收
利基高增長財息兼收
專家樓論 - 私樓5年現貨供應分布
私樓5年現貨供應分布