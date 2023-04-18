上證今年新高 銀河證券抵買

港股昨日一如預期向上，恒指重上20700點，因為上證綜合指數創九個多月高位，收報3385點，跟A股息息相關的股份值得看好。中國銀河證券（06881）未來盈利複合長15%以上，加上4倍PE和7.4厘息勝

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