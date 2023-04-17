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峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量

國際 22:41 2023/04/17

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今日續談開徵遊客稅，對一個地方旅遊業的發展，未必完全是壞事，反而可能是長達3年的新冠疫情之後，重振旅遊業的良方妙藥。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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