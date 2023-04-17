峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 國際 22:41 2023/04/17 分享： 分享： 今日續談開徵遊客稅，對一個地方旅遊業的發展，未必完全是壞事，反而可能是長達3年的新冠疫情之後，重振旅遊業的良方妙藥。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/13 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/11 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/10 澳洲按兵不動 減息言之尚早 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 2023/04/06 憂銀行危機或未完 金價強勢畢呈 你可能感興趣 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 22:22 2023/04/13 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 美通脹回落加快 難阻下月再加息 22:47 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 20:44 2023/04/11 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 最新專欄文章 國金札記 - 疫後新常態遊客稅未必壞事 今日 疫後新常態遊客稅未必壞事 國金札記 - 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/14 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 國金札記 - 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/13 美通脹回落加快 難阻下月再加息 國金札記 - 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/12 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 國金札記 - 澳洲按兵不動 減息言之尚早 2023/04/11 澳洲按兵不動 減息言之尚早 旅遊資訊 出入境資訊 旅遊設施 峇里 印尼 東南亞 危險駕駛 稅務