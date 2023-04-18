夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 財金專欄 2023/04/18 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍今次訪港，大部分活動，特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄，均陪伴在側。可是，全國僑聯副主席盧文端上周五出席完夏寶龍座談會後，卻說夏今次考察，會更加準確了解香港實際情形，「不會像以前，只聽中聯 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 2023/04/17 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 有政戲 - 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 2023/04/14 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 有政戲 - 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 2023/04/13 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 有政戲 - 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 2023/04/12 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 有政戲 - Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 2023/04/11 Web3在港爆熱 本周多場盛事出台 香港 北京 外交 澳門 李家超 中聯辦 夏寶龍 韓正 丁薛祥 國務院港澳事務辦公室