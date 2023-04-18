夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會

港澳辦主任夏寶龍今次訪港，大部分活動，特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄，均陪伴在側。可是，全國僑聯副主席盧文端上周五出席完夏寶龍座談會後，卻說夏今次考察，會更加準確了解香港實際情形，「不會像以前，只聽中聯

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