峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 財金專欄 2023/04/18 分享： 分享： 今日續談開徵遊客稅，對一個地方旅遊業的發展，未必完全是壞事，反而可能是長達3年的新冠疫情之後，重振旅遊業的良方妙藥。 以價錢實惠見稱的東南亞多個旅遊熱點中，除泰國之外，印尼稍後時間亦很大機會加入徵收遊客 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 國金札記 - 疫後新常態遊客稅未必壞事 2023/04/17 疫後新常態遊客稅未必壞事 國金札記 - 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/14 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 國金札記 - 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/13 美通脹回落加快 難阻下月再加息 國金札記 - 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 2023/04/12 俄羅斯經濟反彈 足證制裁沒用？ 疫情 經濟 交通 社交平台 基建 泰國 東南亞 印尼 航運 宗教