峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量

今日續談開徵遊客稅，對一個地方旅遊業的發展，未必完全是壞事，反而可能是長達3年的新冠疫情之後，重振旅遊業的良方妙藥。

以價錢實惠見稱的東南亞多個旅遊熱點中，除泰國之外，印尼稍後時間亦很大機會加入徵收遊客

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