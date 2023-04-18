中國放水15個月 洪灝論40%股市升幅

被譽為「中國最神準策略師」的思睿首席經濟學家洪灝，與中國社會科學院金融重點實驗室主任、中國經濟評價中心主任劉煜輝就2023年的股票市場、經濟及資本市場展開對話，其指出現時內地「放水」的貨幣未有轉移至股票市場，料有強勁的經濟復甦，錢移入股市便可能形成牛市。

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

劉煜輝指出，過去15個月中國發放了44萬億的M2，但對應的資本形成可能只有9萬億，仍有34萬億的錢沒有消失，這些金錢在經濟的各個角落裡以各種形態存在。現時關鍵是看哪塊資產率先出現賺錢效應，只要出現賺錢效應，有一個強勁的經濟復甦的底層的邏輯，錢就會移動過來。

洪灝就此觀點補充，中國的股市總市值約80萬億，假使30多萬億流入股市，中國股市就會漲40%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

更多內容，用戶請登入。

資料來源：綜合內媒報道

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...