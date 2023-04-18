中國首季GDP升4.5% 摩根資產管理朱超平 消費行業受惠復甦

內地公布今年首季GDP，增速為4.5%，高於市場預期的4%。

摩根資產管理環球市場策略師發朱超平表評論指，內地自去年底取消流動限制後，服務業是主要受益者，第三產業增加值按年增長5.4%，則反映了這一點。同時，製造業活動保持平穩，第二產業增加值按年增長3.3%。

展望未來，由於2022年基數較低，該行預計未來幾個季度的GDP增速將更高，全年5%的增長目標應該可以實現。

此外，朱超平指出，今天公布的月度經濟數據同樣傳遞出經濟穩步復甦的訊息。

在被壓抑的消費需求持續釋放的推動下，3月社會消費品零售總額按年增長10.6%（2023年1至2月：3.5%）。

隨着愈來愈多人外出消費，餐飲服務按年大增26.3%（2023年1至2月：按年增長9.2%）。 固定投資仍然是重要的穩定器，前三個月按年增長8.5%。

工業生產按年增長3.9%，突顯出電動汽車等先進製造業的強勁勢頭（按年增長 33.3%）。

經濟仍存挑戰

盡管如此，經濟仍然存在一些挑戰，商業信心的恢復可能比預期的要慢。雖然公共部門在固定資產投資方面處於領先地位（2023 年第一季度：按年增長10%），但私營部門的投資增長率僅為0.6%，這表明商業信心要完全恢復還有很長的路要走。

另一個影響因素是房地產投資（2023年第一季：按年跌5.8%，這也影響了相關耐用品的消費，如家電（2023年3月：按年跌1.4%）和裝修材料（2023年3月：按年跌4.7%）。對外方面，3月份出口按年增長反彈至14.5%，好於市場預期（按年下降5%）。

然而，當發達經濟體的需求進一步放緩時，出口增長可能會再次下滑。

料當局出台政策支持

在政策方面，他估計，政府可能會保持積極的財政政策和穩健的貨幣政策的基調，同時可能會採取結構性措施來解決這些弱點。存款利率和5年期LPR或會下調，以降低資金成本並支持長期商業貸款。同時，政府可能會進一步努力提振商業信心並穩定外國直接投資。

前幾個月，由於市場情緒降温，對中國股市的整體盈利預期已下調。強勁的經濟數據肯定了中國經濟的復甦趨勢，這可能成為盈利預期觸底反彈的催化劑。

結合美股盈利進一步向下修正，該行預計中國股市短期內將跑贏大市。在不久的將來，消費行業可能會受益於持續復甦。

長期來看，該行繼續看好先進製造業，受益於不斷擴大的國內市場和持續的政策支持。

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