中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行

回顧中資股2022年的全年業績報告，中金指出，中資企業去年表業績，大幅下滑後有望溫和修復。並預期企業盈利能否更進一步上行，取決於，能否把當前較為寬鬆的流動性轉化為增長，提升整體經濟和企業的投資回報率。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

去年中資股下半年盈利放緩

總體而言，海外中資股2022年全年盈利下滑，下半年加速放緩，主要受地產、原材料、信息技術、工業等周期性板塊的拖累。具體來看，2022年全年海外中資股整體盈利按年下滑8.2%（以港元計價），以人民幣計價按年下滑4.8%，人民幣貶值放大了以港幣計價的盈利下滑程度。

相比2022年上半年同比下滑2.7%，下半年尤其是四季度疫情擴散疊加地產行業下行壓力導致消費和投資均表現不佳，增長承壓，盈利也加速放緩至-14.4%。多數行業2022年下半年盈利下滑，僅汽車及零部件受政策支持邊際改善。

細分賽道看，軟件與服務板塊盈利表現不佳，如金山軟件等標的銷售費用抬升壓低淨利潤率，2022年盈利下滑幅度較大；地產板塊盈利明顯欠佳，下半年盈利同比降幅自-50%擴大至-133%；受市場信用風險提升、企業經營承壓、居民信貸需求不足等影響，多元金融板塊下半年盈利表現持續疲弱，同比下降50%。

相比之下，汽車產業鏈下半年盈利邊際改善，同比增速上行至50%，購置稅減半徵收和新能源國家補貼政策2022年底退出帶動下半年汽車產業鏈各環節需求增長。

預測前景，中金認為，企業盈利能否更進一步進而打開市場更大的上行空間，主要取決於經濟能否找到寬信用抓手，進而將當前較為寬鬆的流動性轉化為增長，提升整體經濟和企業的投資回報率。綜合對比來看，中金認為短期寬信用的抓手依然在地產相關需求上，但這取決於接下來需求側政策進一步放鬆的程度，尤其是在高能級城市。

預期盈利溫和修復 ； 看好科技股

基於盈利溫和修復的假設，中金認為市場打開更多盈利空間前可能體現為下有底而上游頂的寬幅震盪，因此建議投資者從波動性和確定性兩個維度上尋找機會。一方面，市場具有下行保護且估值依然偏低，因此如果出現較大的意外波動可以逢低加倉。另一方面，中金建議投資者從「現金流」上尋找確定性，一頭為紅利（分紅現金流）、一頭為科技互聯網（成長現金流）。生物科技可以作為重要的彈性來源，尤其是下半年分母端邏輯解決之後。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...