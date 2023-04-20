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８大行評中國GDP表現

研究報告 12:33 2023/04/20

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國家統計局發布數據，指第1季國內生產總值28.5萬億元（人民幣‧下同），按不變價格計算，按年增長4.5%，高於市場預期的增長4%，而按季比較亦增長2.2%。

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁

國家統計局新聞發言人付凌暉指出，第1季經濟運行開局良好，他指出第1季隨着疫情防控較快平穩轉段，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，說：

但也要看到，國際環境仍然復雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

消費成為拉動經濟增長的主動力。3月份，社會消費品零售總額按年增長10.6%，比1至2月份大幅加快7.1個百分點。

數據發布之前，參與第一財經首席調研的經濟學家對2023年度GDP按年增速給出的預測均值為5.47%，對第1季GDP按年增速預測均值為3.99%。

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八大機構評第1季數據

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，第1季，在經濟重啟、內需復甦和低基數的雙重作用下，GDP按年增長明顯反彈。中國經濟今年會受益於疫情後生產生活回歸常態的內生動力，去年相對寬鬆宏觀政策的滯後效應以及低基數的拔高效應，全年實現5.8%甚至更高的增長率不足為奇。

中金公司分析稱，目前的復甦源於兩大驅動力：一是2022年政策的滯後作用；二是疫情影響大幅消退後內生動力的釋放。目前經濟增長動能仍較強，經濟內生恢復仍有一定空間。

具體來看，供需兩端同步回暖，第1季經濟實現穩步回升。從供給端來看，第1季，全國規模以上工業增加值按年增長3.0%，比上年四季度加快0.3個百分點。3月份，規模以上工業增加值按年增長3.9%，比1至2月份加快1.5個百分點。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士認為，中國首季GDP增長較預期快，零售銷售增長強勁；第一季基建投資增速，仍較第一季固定資產投資的5.1%增長為高，配合3月強勁的貸款增長，料第二季基建投資有望加快。更多關於彭藹嬈解讀中國首季GDP，詳見：【下一頁

中信證券首席宏觀分析師程強表示，隨着國內經濟循環加快恢復，企業復工復產進程加速，工業生產持續回暖。高頻數據顯示，截至3月30日，3月247家鋼廠高爐開工率較2022年同期上升6.35個百分點，3月粗鋼和螺紋鋼產量分別按年上升0.45%和0.31%。

從需求端來看，今年以來消費場景陸續恢復，加之各地促消費政策發力，推動消費市場回暖向好。第1季，社會消費品零售總額11.5萬億元，按年增長5.8%，上年四季度為下降2.7%。其中，3月份，社會消費品零售總額按年增長10.6%，比1至2月份加快7.1個百分點；環比增長0.15%。

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植信投資研究院首席經濟學家連平認為，地產銷售好轉疊加低基數效應，推動消費繼續加快修復步伐。在擴內需政策的有力推動下，內需明顯回暖，成拉動經濟增長主動力。隨着假日消費場景增多，服務消費持續恢復，大宗消費改善，二季度消費增速將進一步加快。

投資方面，第1季，全國固定資產投資（不含農戶）逾10.7萬億元，按年增長5.1%，與上年全年持平。分領域看，基礎設施投資增長8.8%，制造業投資增長7.0%，房地產開發投資下降5.8%。

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資源來源：綜合內媒報道

編輯：陳文政

更多專家解讀中國首季GDP，詳見：【瑞銀】【摩根資產管理

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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