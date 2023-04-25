不止睇高息 中金從兩方向揀收息股（持續更新）

歐美銀行業危機紓緩，加上美國就業市場仍然強勁，縱使美國3月通脹滑落速度有驚喜（點擊圖片放大），市場預期聯儲局5月加息0.25厘的機率仍持續上升，至截稿前止的機率更接近9成（點擊圖片放大），而其後聯邦基金利率維持在5至5.25厘一段時間的機會較高。

專訪 兩大基金經理 談第二季布陣【下一頁】

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無論如何，美國息率料維持在5厘水平至年底機會高，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：無成本資金時代告終 槓桿難撬

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4月25日：

【16：15】中金最新研究報告指，近期投資者關注國企高分紅（編按：即反映在派息比率，Dividend Payout Ratio）。在高分紅國企主題下，中金認為篩選方式要更多注重分紅潛力，而非單純的高股息，建議從分紅空間與分紅能力兩個維度着手。

分紅空間： 中金指，當前派息比例相對不高，因此有進一步抬升空間，並按照派息比例從低到高賦予組合內權重高低。

中金指，當前派息比例相對不高，因此有進一步抬升空間，並按照派息比例從低到高賦予組合內權重高低。 分紅能力：中金表示，經營性現金流較好且持續性強（FCF收益率較高），在手淨現金充裕（淨槓桿較低、或者EV/EBITDA較低）。

此外，中金發現公募基金首季高分紅國企持倉有明顯增加，特別是......

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【12：15】友邦 （01299） 將於本周四（27日）開市前公布其今年首季度新業務摘要，而里昂發表的最新報告預計，友邦計劃首季公布新業務藍圖，並預料其首季新價值業務（NBV）按年升19%，主因是受香港業務推動，同時內地或錄得高單位數的增幅。

里昂續指出，據最新數字顯示......

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4月24日：

【19：30】滙豐環球研究最新研究報告指，今年市場開局較為疲軟，但在憧憬互換通及市場改革政策出台，將繼續支持市場發展，並看好四大投資主題，包括：

利率下降、

追落後企業快速增長、

人工智能，

以及國企改革。

滙豐環球研建議，投資者在未來數月關注利率下降，以及企業可持續盈利增長兩大恒指主要驅動因素，而考慮到對利率變動敏感度較高的互聯網，以及非必需消費品股份權重高，認為全球債券收益率對離岸中國市場影響較大。

滙豐環研預測今年恒指將達到22490點，並精選10隻股份，全數給予「買入」的投資評級，包括......

【17：15】內地基建股為股價及股息率較波動的高息股，惟摩根士丹利最新發表報告指，未來幾個月，工程與建設行業料迎來多項重估催化劑，包括：

國企改革、

內地基礎設施建設，

以及為響應「一帶一路」倡議的海外擴張。

摩根士丹利報告預計，在經歷3年疫情中斷後，最近對「一帶一路」的重新關注，將刺激內地工程與建設及相關設備的出口，料海外訂單將在今年超標。

摩根士丹利續指出，中國中鐵 （00390） 是其行業首選，因為其資產負債表較好；行業偏好依次為中國中鐵......

【16：00】越秀地產 （00123） 建議折讓28.3%以每股9元進行100股供30股，料集資約83.6億元（供股詳情見本文今日【08：00】報道），大和發表最新報告指，越秀地產供股集資主要用於投資10個重點城市的優質項目，相信其在未來幾年將繼續跑贏同行，因為其在行業周期性低迷的情況下仍有能力擴張。

大和慮到越秀地產供股造成的攤薄影響，將其今、明兩年的每股盈測分別削減23%至25%。另基於越秀地產較高的合同銷售預測、全年的土地收購及供股因素，大和將......

延伸閱讀：人行唱好內房 首季房貸月均發放額增長強勁

【12：15】中銀香港 （02388） 及滙豐 （00005） 將分別於本周五（4月28日）及下周二（5月2日）發布今年首季業績，而券商富瑞最發表的研究報告指，市場關注銀行股首季淨息差（NIM）下行情況，以及加息帶來的盈利能力改善如何反映在股息上。

富瑞預料，首季業績對本港銀行股的股價影響較小，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）疲弱，市場已廣泛預期銀行股在季內的NIM放緩。富瑞續表示，今年首季的1個月期HIBOR按季跌65點子，盡管......

延伸閱讀：10圖看清中國經濟現狀

【08：00】國際評級機構惠譽表示，越秀地產 （00123） 擬議股權融資＊，考慮到其增長戰略而制定的拿地計劃，相信此次配股的募資淨額將有助於遏制其槓桿率攀升，而募資淨額佔越秀地產2022年末淨債務的約9%。惠譽補充，越秀地產今年拿地預算約為400億元人民幣......

＊註：越秀地產上周四（4月20日）中午公布，建議100股供30股，每股供股價9元（較4月19日收市價12.56元折讓約28.3%），籌集約83.6億元。

延伸閱讀：五大債券策略 應對市場格局

【01：00】有望擺脫新冠疫情及內房債務危機的雙重夾擊困局的藍籌內險股平保 （02318） ，將於本周公布今年首季業績，而股價在上周逆市企穩、續於50元水平以上呈圓底整固（點擊圖片放大），有2024及2025年純利按年增長仍有望保持雙位數，更多分析詳見：【平保業務前景】【平保估值】

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4月23日：

【15：00】國際評級機構標準普爾表示，中國經濟復甦令銀行經營正常化，但壓力仍然存在，預料涉及房地產的不良貸款在明年見頂，當中涉及約6,600億元人民幣；而未來兩年涉及房地產的不良貸款率達到4.7%，到2025年才回落至4%。

標普又預計，部分財力薄弱的地方政府融資平台進行更多重組，料會使一些規模較小的地方銀行承受重壓。未來幾年，負債沉重的地區可能會面臨困境，而這些地區的銀行，更易遭受薄弱地方政府融資平台的拖累。

4月22日：

【11：00】中國鐵塔 （00788） 日前公布其今年首季收入按年升2.5%至232億元人民幣，EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）利按年升2.7%至161億元人民幣，券商瑞銀指，鐵塔收入符合該行及市場預期，而EBITDA則高於預期。

瑞銀續指出，鑑於鐵塔健康的自由現金流......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評熱門收息股中國移動 （00941） ，分析詳見： 【下一頁】

4月21日：

【16：30】中國聯通 （00762） 首季純利按年升11.2%，瑞銀最新發表的研究報告指，聯通純利雖然略低於該行及市場預期，但將期內服務收入增長放緩歸因於2022年同期基數較高，維持其「買入」的投資評級，以及目標價8元。

瑞銀指，聯通首季經營現金流達到170億元人民幣，按年增21.8%，並佔總收入的17.4%，較去年同期提升1.8個百分點，反映公司有按照國家要求，聚焦於提升經營質素。瑞銀續表示......

【13：00】富瑞最新發表的研究報告指，中國移動 （00941） 收入及EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）增長略低於淨利潤，而淨利潤則高於該行預期，惟因中移動估值及股息率仍然極具吸引力，而屬該行第二選擇的股票，並給予其「買入」的投資評級，以及目標價85.68元。

富瑞認為，雖然對中移動的盈利預測較為保守，但是......

【11：00】中國移動 （00941） 昨日收市後公布今年首季收入按年增10.3%至2,507.5億元人民幣，純利按年升9.5%至280.7億元人民幣，大致符合市場預期。花旗最新發表的報告表示，考慮到中移動5G的大規模營運，以及DICT（Data Technology、Information Technology、Communication Technology）業務的發展需求，令EBITDA利潤率按年收縮1.7個百分點，並預計集團表現於未來幾個季度將保持運營勢頭。

花旗續表示，中移動是具有領先市場地位的潛在5G受惠者，加上......

延伸閱讀：成交轉弱 業主要擴大議價

【00：15】內險股有望從新冠疫情，以及內房債務危機夾擊的困境中走出來，而行業的毛保費（Gross Written Premium，簡稱「GWP」）按年再次出現正增長（點擊圖片放大），建銀國際近日報告的內險板塊最新分析，詳見：【下一頁】，而該行的行業首選為中國平安保險 （02318） 。

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4月20日：

【22：00】本地地產及收租股為港人熱門收息股，為其派息增長潛力，與本港物業市場前景關係密切。摩根大通最新發表研究報告認為，現時市場焦點放於政府拒絕撤辣流於片面，並相信二手樓成交減少會利好發展商，主要是一手樓項目正獲取市場份額。

摩通預料，每平方呎平均售價低於2萬元的項目仍會繼續暢銷，而......

【15：00】旅遊相關股隨着新冠疫情退卻，「收息股魅力」有望再現，行業相關最新分析詳見：【下一頁】

【13：00】內房股隨着新冠疫情退卻，以及債務危機紓緩，「收息股魅力」有望再現。內房行業最新情況，詳見：【下一頁】

【12：00】滙豐 （00005） 將於5月2日公布，2023年首季盈利及審議會否派發2023年第一次股息。高盛最新發表的研究報告預計，滙豐首季基本稅前溢利按年增約50%至70.9億美元，主要是受惠於強勁的收入增長，以及對相對嚴格的成本控制。惟高盛認為，滙豐首季通常是季節性淡季，因此，管理層對於前景和風險因素的評論，較第一季撥備更為重要。

此外，高盛預期，滙豐於2023年將進行20億美元的回購，因公司管理層在2022財年的業績中亦指出回購可能從今年首季開始，並預料今年第一季僧會每股派息0.1美元。高盛維持......

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更多關於4月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國】【藍籌收租股】【三大電訊股】【建行農行工行中行】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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