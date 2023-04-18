中國創新藥板塊蘊含巨大潛力

前期恒生香港上市生物科技指數從1月底調整至4月初，最大下跌幅度為22.6%，在從去年10月初開始反彈了三個半月的快速反彈之後，指數經歷了較大幅度的調整（注1）。

我們認為調整已經比較充分。前期造成調整的主要原因，我們判斷外部因素是主導，包括2月份開始歐美市場金融機構的風險事件，帶來了全球投資資金的風險偏好下降，美國相對強勁的就業數據和偏高的通脹水平，美聯儲維持偏鷹派的態度，美元兌港幣滙率保持在7.85的水平，投資資金的壓力帶來了市場的調整。

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另一個角度，前期三個多月的快速上漲也存在技術性調整的需要。香港醫藥板塊經過調整之後，已經進入了性價比較高的區間。

行業本身角度，隨着中國走出疫情，醫院端運行逐步恢復正常，創新藥物、企業研發運營都逐步進入正常狀態；而中國創新藥、創新醫療器械佔比提升的邏輯依然不變。

我們判斷中國醫藥產業在2023年會繼續呈現，處方藥銷售恢復、創新佔比提升、企業研發投入恢復正常的特點，我們看好中國生物科技產業的發展前景。

關於醫藥板塊，除了國企改革的機會外，創新藥也是生物醫藥行業中一個具有潛力的細分板塊。

中國本土市場的創新藥佔比會不斷貼近全球水平

創新藥是指具有自主智慧財產權、未在任何國家銷售的新藥，通常強調具有新的化學結構和治療用途。2021年全球醫藥市場規模約為1.4萬億美元，其中創新藥市場約佔9,600億美元，仿製藥市場預計為4,318億美元，創新藥市場佔比為69%。

美國作為全球醫藥市場的主要參與者，市場創新藥的市場佔比一直保持在80%左右，醫藥市場的發展主要依賴創新藥驅動。根據沙利文統計，2019年國內創新藥市場份額僅有7%，遠低於全球市場和美國市場的水平（注2）。

一個國家或者地區的創新藥市場的發展和兩個因素有關，首先是經濟發展的水平和醫保資金的支付能力，該國家和地區的醫保政策較快的將創新藥納入醫保支付目錄，會推動創新藥滲透率提升和市場擴大；其次是該國家和地區的對創新藥的研發投入和監管批准速度。

隨着中國2015年開始的藥品監管體系改革和2018年開始醫保體系改革，中國的創新審評審批政策體系和醫保納入並報銷創新藥的支付政策體系已經構建完成並且逐步完善。

2017年以來中國批准的創新藥產品數量在不斷提升、產品審批所需時間不斷下降、已經獲批的產品銷售份額在不斷上升。中國的創新藥市場近幾年快速發展，海外企業和中國本土企業的創新藥產品在市場當中的份額不斷提升。我們預計中國藥品市場當中的創新藥份額會逐步貼近全球水平。

中國創新藥的全球化拓展在不斷推進

中國的生物科技產業，包括......

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（注1：數據來源：彭博，華夏基金（香港），截至2023年4月14日。）

（注2：數據來源：申萬宏源，華夏基金（香港），截至2022年12月31日。）

編輯：陳文政

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