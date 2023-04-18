Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 國際 21:36 2023/04/18 分享： 分享： 蘋果（Apple）的金融布局再擴展，在原有的信用卡服務Apple Card基礎上，推出新的儲蓄戶口，利息達到4.15厘，暫時只在美國提供。須知美國最新兩年期國債孳息率不過4.16厘，一般銀行的活期戶口僅約0.35厘，從普通用戶角度出發，息口確實相當吸引。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 疫後新常態 遊客稅未必壞事 2023/04/16 疫後新常態 遊客稅未必壞事 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/13 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 2023/04/14 特朗普案前檢察官爆内幕 去年倡刑事檢控受阻 你可能感興趣 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 22:41 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 疫後新常態 遊客稅未必壞事 22:05 2023/04/16 疫後新常態 遊客稅未必壞事 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 22:22 2023/04/13 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 最新專欄文章 國金札記 - 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 今日 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 國金札記 - 疫後新常態遊客稅未必壞事 2023/04/17 疫後新常態遊客稅未必壞事 國金札記 - 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/14 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 國金札記 - 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/13 美通脹回落加快 難阻下月再加息 Fintech 虛擬銀行 金融服務 Apple Card 巴菲特 Apple 金融機構 美國 iPhone