旅遊出行復甦 同程盈利大增 財金專欄 2023/04/19 分享： 分享： 港股昨日偏軟，繼續跑輸內地股市。但內地首季跟旅遊文化相關的項目錄得強勁增長，而「五一」假期臨近，旅遊概念股已見異動，同程旅行（00780）經過去年虧損，今年可以享受社會復常紅利，在出行復甦下，公司今年 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版） 2023/04/18 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版） 中字股實力談 - 上證今年新高 銀河證券抵買 2023/04/18 上證今年新高 銀河證券抵買 中字股實力談 - 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版） 2023/04/17 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版） 中字股實力談 - 港股靜極思動 下周有力爆升 2023/04/15 港股靜極思動 下周有力爆升 中字股實力談 - 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版） 2023/04/14 【港股反攻格】人民幣急彈 成港股向上動力（第四版） 每股資產淨值 市盈率 市帳率 住宿 餐飲 機票 疫情 中國 港股 銷售