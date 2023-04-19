旅遊出行復甦 同程盈利大增

港股昨日偏軟，繼續跑輸內地股市。但內地首季跟旅遊文化相關的項目錄得強勁增長，而「五一」假期臨近，旅遊概念股已見異動，同程旅行（00780）經過去年虧損，今年可以享受社會復常紅利，在出行復甦下，公司今年

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