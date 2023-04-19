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夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？

財金專欄 2023/04/19

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港澳辦主任夏寶龍完成在港的6天考察，他此行似乎與地產商保持距離，沒有會見個別地產大亨，地產建設商會也沒參加座談會，一行人更只入住宿舍而非酒店；但提出希望香港「告別劏房」的夏寶龍，也沒有參觀劏房。為何如

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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