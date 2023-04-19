夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 財金專欄 2023/04/19 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍完成在港的6天考察，他此行似乎與地產商保持距離，沒有會見個別地產大亨，地產建設商會也沒參加座談會，一行人更只入住宿舍而非酒店；但提出希望香港「告別劏房」的夏寶龍，也沒有參觀劏房。為何如 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 2023/04/18 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 有政戲 - 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 2023/04/17 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 有政戲 - 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 2023/04/14 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 有政戲 - 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 2023/04/13 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 有政戲 - 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 2023/04/12 王光亞昔來港批房策 夏寶龍又如何？ 政治 金融 劏房 商會 夏寶龍 地產建設商會 梁志堅