Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈

蘋果（Apple）的金融布局再擴展，在原有的信用卡服務Apple Card基礎上，推出新的儲蓄戶口，利息達4.15厘，暫時只在美國提供。須知美國最新兩年期國債孳息率不過4.16厘，一般銀行的活期戶口僅

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