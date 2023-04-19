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Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈

財金專欄 2023/04/19

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蘋果（Apple）的金融布局再擴展，在原有的信用卡服務Apple Card基礎上，推出新的儲蓄戶口，利息達4.15厘，暫時只在美國提供。須知美國最新兩年期國債孳息率不過4.16厘，一般銀行的活期戶口僅

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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