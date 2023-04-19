美股早一晚從午市時輕微下跌變成收市時溫和上升，但對亞太區股市刺激有限，恒指低開後一度跌二百餘點，收市跌一百三十二點至二萬零六百點水平。期間中國發表首季GDP經濟增長達4.5%，較坊間預期的4%預期為佳

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