巨獅吃香蕉的傳聞！ 財金專欄 02:30 2023/04/19 分享： 分享： 美股早一晚從午市時輕微下跌變成收市時溫和上升，但對亞太區股市刺激有限，恒指低開後一度跌二百餘點，收市跌一百三十二點至二萬零六百點水平。期間中國發表首季GDP經濟增長達4.5%，較坊間預期的4%預期為佳 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 弱勢愛股補升逐隻講！ 2023/04/18 弱勢愛股補升逐隻講！ 投資坐標 - 內房巨企慘跌的哀歌！ 2023/04/14 內房巨企慘跌的哀歌！ 投資坐標 - 六大內銀股息高穩中求進！ 2023/04/12 六大內銀股息高穩中求進！ 投資坐標 - 如何從紛亂世情看清本質？ 2023/04/07 如何從紛亂世情看清本質？ 投資坐標 - 資金輪流轉主調仍在！ 2023/04/05 資金輪流轉主調仍在！ 港股 神冠控股（00829） 市場動向 個股分析 山東黃金（01787） 香港寬頻（01310） 珠江船務（00560） 東方表行（00398） 美股 股票