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巨獅吃香蕉的傳聞！

財金專欄 02:30 2023/04/19

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美股早一晚從午市時輕微下跌變成收市時溫和上升，但對亞太區股市刺激有限，恒指低開後一度跌二百餘點，收市跌一百三十二點至二萬零六百點水平。期間中國發表首季GDP經濟增長達4.5%，較坊間預期的4%預期為佳

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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