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瑞士百達陳東 中國釋放全面復常訊號

財金猛人追蹤 11:48 2023/04/19

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自中國在去年底改變防疫政策後，內地經濟重啟，迎來全面復常。西班牙首相桑切斯、馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理李顯龍、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩早前亦相繼訪華。此外，蘋果公司行政總裁庫克亦在3月底訪華。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《Money Times》專訪時表示，由於今年是中國迎來復常的第一年，所以政府將需要重建外界對中國的投資信心。

「對外釋放打開國門的訊號，不僅是外國的政要如法國總統來華，也釋放歡迎外商來華投資的訊號，如蘋果、Tesla管理層相繼訪華，馬斯克宣布在上海擴大儲能設施，就是很正面的訊號。」

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對內方面，陳東指出，由於去年內地執行嚴格的防疫政策，整個中國基本上是處於lock down狀態，對外基本上是把邊界全部都關閉。所以今年的政策措施重點，是要對內釋放重啟經濟的訊號，之前有一些政策對經濟帶來很多的擾動，現在就不再存在了。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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