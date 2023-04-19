中國首季GDP開門紅 任澤平拆復甦與通縮之辯

中國首季經濟數據開門紅，第一季GDP實際按年增4.5%，超出市場預期，此前市場一度傳出中國經濟或面臨通縮風險，如今真相大白。對於近期的復甦還是通縮之辯，內地知名學者、中原銀行首席經濟學家任澤平指出，當前是經濟復甦初期，不是通縮。

任澤平又指，中國經濟處於復甦初期，對前景保持理性樂觀，惟就業和物價數據不景氣，經濟復甦基礎不牢固，認為仍需全力以赴拼經濟，才能避免「通縮」風險。

任澤平就中國3月物價、就業數據，解講假「通縮」。

物價低位分化

從中國3月CPI及PPI數據可視，物價回落存在高基數、豬周期錯位、國際大宗商品價格衝擊、汽車價格戰等擾動因素拖累。

中國3月CPI按年漲0.7%，回落0.3個百分點，按月0.3%，好於季節性；3月PPI按月按年降2.5%，數據持平，略低於季節性。任澤平認為，3月物價數據較低，但並非全面下滑。他認為：

「印證經濟分化式複甦，你看到的是假『通縮』。」

16至24歲失業率下降

國家統計局公布3月份總體失業率下降，全國城鎮調查失業率、31個大城市城鎮調查失業率分別為5.3%、5.5%，按月減少0.3和0.2個百分點。其中，16至24歲失業率為19.6%，按月增1.5個百分點。

就16至24歲青年就業問題，中共中央政治局常委、國務院總理李強於4月14日主持召開國務院常務會議時提出，「認真做好高校畢業生、農民工等重點群體就業服務、著力破解結構性就業矛盾」。

任澤平認為中國當前的經濟形勢、復甦進程，對經濟前景仍維持樂觀，以10大理由支持其觀點：

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報告來源：澤平宏觀

編輯：鍾采餘

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