旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 地產 14:00 2023/04/19 分享： 分享： 隨口罩令取消、通關，社會逐步復常，而本港亦即將迎接復常後首個五一黃金周，預計旅遊業會進一步復甦，酒店業可望一洗頹氣，其價值有望提高，故料在這利好因素下，將進一步帶動今年酒店交投。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 商廈銀主盤難成投資者目標 2022/11/19 商廈銀主盤難成投資者目標 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 2023/03/07 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 你可能感興趣 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 01:00 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 商廈銀主盤難成投資者目標 14:04 2022/11/19 商廈銀主盤難成投資者目標 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 16:00 2023/03/07 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 最新專欄文章 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 2023/04/14 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 過度集中賣地成樓市反效果 2023/04/13 過度集中賣地成樓市反效果 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 2023/04/12 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 出入境管制 酒店 尖沙咀 東涌