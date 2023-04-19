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旅遊業復甦 酒店買賣翻倍

地產 14:00 2023/04/19

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隨口罩令取消、通關，社會逐步復常，而本港亦即將迎接復常後首個五一黃金周，預計旅遊業會進一步復甦，酒店業可望一洗頹氣，其價值有望提高，故料在這利好因素下，將進一步帶動今年酒店交投。

...

欄名 : 樓市分析

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