中國首季GDP亮麗 券商料全年奔6 股市將重新定價

3月公布的多項經濟數據超預期，往後看，信達證券預料，隨着經濟內生動能繼續修復，市場的擔憂將逐步被打破，經濟預期或將迎來上修，股市有望對經濟復甦重新定價。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

首季GDP增速高達4.5%，總量大超預期，但從結構看，復甦不均衡，服務業強復甦，工業弱復甦。2020年疫後復甦，當時社會各界對中國經濟仍然充滿信心，復甦特徵是工業復甦領先於服務業，復甦交易升温引發股市大漲。而本輪復甦，很多企業和居民信心不足，表現在工業復甦弱和居民存款強。A股5000多家上市公司中，七成屬於工業，股市天然對工業復甦更敏感，對服務業復甦的反應相對較小。信達證券認為，復甦不均衡是近期股市對於多項數據超預期「視而不見」的關鍵原因。

而復甦不均衡，恰恰意味着復甦或仍有很大空間。目前企業仍處於去庫存階段，對應於工業弱復甦。但工業產銷率已經降至2000年以來最低位，工業產能利用率已經降至2017年以來（除2020年首季外）最低位，繼續下降時間可能已不長久，一旦這些指標觸底企穩，預計會對工業構成利好。再加上3月出口大超預期，而出口領先於庫存周，因此下半年企業可能進入補庫存周期，對應於下半年工業復甦可能比上半年更強。鑒於首季GDP已經大超預期，信達證券上修全年經濟預測，預計第二季GDP將達到8%以上，全年GDP將奔向6%。

此外，市場對於經濟復甦的三種「擔憂」或將逐步消退。

（1）對於消費復甦的強度的擔憂......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...