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中國GDP全年奔6 券商預期趨升 股市料重新定價

研究報告 12:50 2023/04/20

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中國公布首季度初步核算為4.5%GDP增速後,不僅愈來愈多券商調高年內中國經濟增長預測,預期中國GDP全年奔6%的也在增加。例如摩根大通則將中國2023年GDP增長預測從6%上調至6.4%，原因包括：與旅遊相關的消費和服務業顯著反彈；前期宏觀政策支持；強於預期的出口表現，以及住房活動觸底時間也早於預期；盡管工業增加值略低於預期，但增長步伐仍然穩固。

除了摩通外，花旗將中國2023年GDP增速預測從5.7%上調至6.1%；高盛從5.5%上調至6%；瑞銀則從5.4%上調至5.7%。

信達證券則預料，隨着經濟內生動能繼續修復，市場的擔憂將逐步被打破，經濟預期或將迎來上修，股市有望對經濟復甦重新定價。

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首季GDP增速高達4.5%，總量大超預期，但從結構看，復甦不均衡，服務業強復甦，工業弱復甦。2020年疫後復甦，當時社會各界對中國經濟仍然充滿信心，復甦特徵是工業復甦領先於服務業，復甦交易升温引發股市大漲。而本輪復甦，很多企業和居民信心不足，表現在工業復甦弱和居民存款強。A股5000多家上市公司中，七成屬於工業，股市天然對工業復甦更敏感，對服務業復甦的反應相對較小。信達證券認為，復甦不均衡是近期股市對於多項數據超預期「視而不見」的關鍵原因

復甦不均衡，恰恰意味着復甦或仍有很大空間。目前企業仍處於去庫存階段，對應於工業弱復甦。但工業產銷率已經降至2000年以來最低位，工業產能利用率已經降至2017年以來（除2020年首季外）最低位，繼續下降時間可能已不長久，一旦這些指標觸底企穩，預計會對工業構成利好。再加上3月出口大超預期，而出口領先於庫存周，因此下半年企業可能進入補庫存周期，對應於下半年工業復甦可能比上半年更強。鑒於首季GDP已經大超預期，信達證券上修全年經濟預測，預計第二季GDP將達到8%以上，全年GDP將奔向6%

此外，市場對於經濟復甦的三種「擔憂」或將逐步消退

（1）對於消費復甦的強度的擔憂......

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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