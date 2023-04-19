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中國首季GDP超預期 汪濤：按季增長動能可能見頂

財金猛人追蹤 15:44 2023/04/19

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中國首季GDP按年增4.5%，超出市場預期，大行瑞銀亦上調今年內地GDP增速目標至 5.7%，其亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤卻認為，內地GDP按季增長動能或見頂，料未來幾個季度可能放緩。

汪濤表示，隨着防疫政策優化，消費者出行大幅好轉，支撐了國內消費反彈。今年中國第一季經濟復甦強於預期，從去年第四季的2.9%加快至4.5%，按季增長動能加快至9.1%。

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專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁

經濟重啟內房活動反彈

此外，汪濤指出，第一季經季節調整後的房地產銷售，較去年第四季低位反彈36%，房地產新開工反彈45%，被抑制的需求得以釋放。今年首季房地產反彈時點早於預期，而且反彈強度超預期，加上外需穩健，推動今年中國首季GDP環比折年增速上行至9.1%

展望未來，汪濤認為

中國GDP按季增長動能可能見頂，未來幾個季度可能放緩。


……更多內容，用戶請登入。

報告來源：瑞銀
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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