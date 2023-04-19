中國首季GDP超預期 汪濤：按季增長動能可能見頂

中國首季GDP按年增4.5%，超出市場預期，大行瑞銀亦上調今年內地GDP增速目標至 5.7%，其亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤卻認為，內地GDP按季增長動能或見頂，料未來幾個季度可能放緩。

汪濤表示，隨着防疫政策優化，消費者出行大幅好轉，支撐了國內消費反彈。今年中國第一季經濟復甦強於預期，從去年第四季的2.9%加快至4.5%，按季增長動能加快至9.1%。

▼ 點擊圖片放大 +2

專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁】

經濟重啟內房活動反彈

此外，汪濤指出，第一季經季節調整後的房地產銷售，較去年第四季低位反彈36%，房地產新開工反彈45%，被抑制的需求得以釋放。今年首季房地產反彈時點早於預期，而且反彈強度超預期，加上外需穩健，推動今年中國首季GDP環比折年增速上行至9.1%。

展望未來，汪濤認為

中國GDP按季增長動能可能見頂，未來幾個季度可能放緩。



……更多內容，用戶請登入。

報告來源：瑞銀

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...