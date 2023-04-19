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任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）

財金猛人追蹤 18:00 2023/04/19

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一文看清對內地知名學者、中原銀行首席經濟學家任澤平對中外大市、AI趨勢點評：

中國第一季GDP實際按年增4.5%，超出市場預期。對於近期的復甦還是通縮之辯，任澤平指出，中國經濟處於復甦初期，對前景保持理性樂觀，惟就業和物價數據不景氣，以及經濟復甦基礎不牢固，認為中國仍需全力以赴拼經濟，才能避免「通縮」風險。

他就中國3月物價、就業數據，解講假「通縮」風險，欲覽全文，請點擊：【下一頁

AI趨勢

AI的創新技術Chart GPT所帶來前所未有的新突破，任澤平稱，AI的模型正逐步邁進生產領域的每一個核心場景，如工業質檢、金融領域。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

除外，還有行業領域。內地互聯網企業百度旗下出品的「TCL—百度·文心行業大模型」已涵蓋行業領域，想了解更多關於「AI新基建系統 」內容，請點擊：【下一頁
 

美銀行接連倒閉事件

美國銀行接連倒閉事件持續發酵，隨後美國財政部、美國聯儲局和聯邦存款保險公司聯手為矽谷銀行儲戶兜底，遏制危機升級，想了解美國應對措施來龍去脈，所衍生出來美元霸權的問題，請點擊：【下一頁

（持續更新）

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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