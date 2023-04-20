加息未轉向 景順Kristina Hooper列最新股債部署（第二版）

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華為孟晚舟談500倍AI算力
本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從美、歐、英央行的會議紀錄、央行官員言論等推斷，料貨幣政策暫時仍偏鷹（詳見本文第一版）。在目前各國央行的立場下，Kristina認為：
考慮到短期風險（特別是對戰術性投資者而言）是聯儲局持續的鷹派立場超出市場預期，可能導致長期利率面臨新的上行壓力，從而可能會壓低科技股等長存續期資產或投資級別信貸的價格，但隨着通脹降温及經濟放緩，聯儲局緊縮周期應處於或接近尾聲，從而限制有關風險，以下兩個資產類別，有望在短期及長期內表現良好：
股票：
固定收益......
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【第一版刊於4月20日 00：06】
【第一版題：美聯儲紀要 景順Kristina Hooper：2點顯示其仍鷹派】
美國經濟明顯正在放緩，而其通脹也在降温。不過，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從美、歐、英央行的會議紀錄、央行官員言論等推斷，料貨幣政策暫時仍偏鷹。
Kristina對美國聯儲局、歐洲央行以至英倫銀行的貨幣政策取態，最新看法如下：
通脹正降温 但鷹派並未放鬆
歐央行及英倫銀行仍釋放鷹派訊號
上述激進緊縮政策的影響
鑒於聯儲局的緊縮規模，以及美國國內經濟放緩幅度，聯儲局對美國經濟構成了最大的影響。但在此環境下......
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（詳細分析更新中）
Kristina對於早前美國矽谷銀行引發中小型風暴的分析，詳見：【下一頁】
延伸閱讀：3層面看美經濟衰退機會
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計劃詳情
撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 景順觀點