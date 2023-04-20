  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加息未轉向 景順Kristina Hooper列最新股債部署（第二版）

財金猛人追蹤 12:24 2023/04/20

分享：

分享：

本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從美、歐、英央行的會議紀錄、央行官員言論等推斷，料貨幣政策暫時仍偏鷹（詳見本文第一版）。在目前各國央行的立場下，Kristina認為：

  • 對於戰術性配置者而言，應在短期內採取防守型部署，特別是在美國。
  • 對於策略性配置者而言，現在應開始尋找機會有選擇地增持於投資組合當中。

考慮到短期風險（特別是對戰術性投資者而言）是聯儲局持續的鷹派立場超出市場預期，可能導致長期利率面臨新的上行壓力，從而可能會壓低科技股等長存續期資產或投資級別信貸的價格，但隨着通脹降温及經濟放緩，聯儲局緊縮周期應處於或接近尾聲，從而限制有關風險，以下兩個資產類別，有望在短期及長期內表現良好：

股票：

  • 最看好科技板塊。許多科技公司正在削減成本，這應有助於緩解利潤率壓力。
  • 許多科技股可在缺乏增長的情況下提供非周期性增長，這應使科技股更受投資者歡迎。

固定收益......

－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於4月20日 00：06】

【第一版題：美聯儲紀要 景順Kristina Hooper：2點顯示其仍鷹派】

美國經濟明顯正在放緩，而其通脹也在降温。不過，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從美、歐、英央行的會議紀錄、央行官員言論等推斷，料貨幣政策暫時仍偏鷹。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Kristina對美國聯儲局、歐洲央行以至英倫銀行的貨幣政策取態，最新看法如下：

通脹正降温 但鷹派並未放鬆

  • 美國經濟明顯正在放緩，通脹也在降溫。即使是聯儲局關注的通脹焦點—核心服務業（房屋除外）通脹，也出現了放緩迹象。
  • 惟聯儲局仍持鷹派立場，其3月份會議紀要顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）與會成員認為「通脹仍然過高」、「勞動力市場依然過於緊絀」。

歐央行及英倫銀行仍釋放鷹派訊號

  • 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）繼續表達她對通脹的擔憂。上周，她警告價格壓力預計將在一段時間內保持高企。
  • 此外，目前歐央行正在考慮在下次會議上，再次大幅加息。惟不要忘記，歐央行也在忙於迅速縮減資產負債表規模。
  • 英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）在上周保證，加息路徑不會受到迷你銀行業危機的影響。

上述激進緊縮政策的影響

鑒於聯儲局的緊縮規模，以及美國國內經濟放緩幅度，聯儲局對美國經濟構成了最大的影響。但在此環境下......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

Kristina對於早前美國矽谷銀行引發中小型風暴的分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：3層面看美經濟衰退機會

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

相關文章

SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
2023/03/15
SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
3層面看美經濟衰退機會
2023/04/12
3層面看美經濟衰退機會
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
2023/04/17
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
高盛：滙豐2原因助首季稅前溢利增5成 料復派季息（持續更新）
今日
高盛：滙豐2原因助首季稅前溢利增5成 料復派季息（持續更新）

你可能感興趣

SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
21:38 2023/03/15
SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
3層面看美經濟衰退機會
21:55 2023/04/12
3層面看美經濟衰退機會
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
12:06 2023/04/17
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠

最新專欄文章

景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
2023/04/17
景順趙耀庭：3層面顯示美聯儲離暫停加息已不遠
SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
2023/03/15
SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
2023/03/08
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
2023/03/03
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望升（第二版）
2023/02/08
景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望升（第二版）
加息 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行 拉加德 通脹 貨幣政策

上一篇文章

華為孟晚舟談500倍AI算力

下一篇文章

初出茅廬 時間是錢更是底氣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞士百達陳東 中國釋放全面復常訊號
瑞士百達陳東 中國釋放全面復常訊號
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
初出茅廬 時間是錢更是底氣
初出茅廬 時間是錢更是底氣
沈建光：美內部深層次問題將暴露（第二版增摩通戴蒙觀點）
沈建光：美內部深層次問題將暴露（第二版增摩通戴蒙觀點）
中國首季GDP開門紅 任澤平拆復甦與通縮之辯
中國首季GDP開門紅 任澤平拆復甦與通縮之辯
中國放水15個月 洪灝論40%股市升幅
中國放水15個月 洪灝論40%股市升幅