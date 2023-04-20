各央行短期仍鷹 景順Kristina Hooper列最新股債部署（第二版）

本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從美、歐、英央行的會議紀錄、央行官員言論等推斷，料貨幣政策暫時仍偏鷹（詳見本文第一版）。在目前各國央行的立場下，Kristina認為：

對於戰術性配置者而言，應在短期內採取防守型部署，特別是在美國。

對於策略性配置者而言，現在應開始尋找機會有選擇地增持於投資組合當中。

考慮到短期風險（特別是對戰術性投資者而言）是聯儲局持續的鷹派立場超出市場預期，可能導致長期利率面臨新的上行壓力，從而可能會壓低科技股等長存續期資產或投資級別信貸的價格，但隨着通脹降温及經濟放緩，聯儲局緊縮周期應處於或接近尾聲，從而限制有關風險，以下兩個資產類別，有望在短期及長期內表現良好：

股票：

最看好科技板塊。許多科技公司正在削減成本，這應有助於緩解利潤率壓力。

許多科技股可在缺乏增長的情況下提供非周期性增長，這應使科技股更受投資者歡迎。

固定收益......

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【第一版刊於4月20日 00：06】

【第一版題：美聯儲紀要 景順Kristina Hooper：2點顯示其仍鷹派】

美國經濟明顯正在放緩，而其通脹也在降温。不過，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從美、歐、英央行的會議紀錄、央行官員言論等推斷，料貨幣政策暫時仍偏鷹。

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Kristina對美國聯儲局、歐洲央行以至英倫銀行的貨幣政策取態，最新看法如下：

通脹正降温 但鷹派並未放鬆

美國經濟明顯正在放緩，通脹也在降溫。即使是聯儲局關注的通脹焦點—核心服務業（房屋除外）通脹，也出現了放緩迹象。

惟聯儲局仍持鷹派立場，其3月份會議紀要顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）與會成員認為「通脹仍然過高」、「勞動力市場依然過於緊絀」。

歐央行及英倫銀行仍釋放鷹派訊號

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）繼續表達她對通脹的擔憂。上周，她警告價格壓力預計將在一段時間內保持高企。

此外，目前歐央行正在考慮在下次會議上，再次大幅加息。惟不要忘記，歐央行也在忙於迅速縮減資產負債表規模。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）在上周保證，加息路徑不會受到迷你銀行業危機的影響。

上述激進緊縮政策的影響

鑒於聯儲局的緊縮規模，以及美國國內經濟放緩幅度，聯儲局對美國經濟構成了最大的影響。但在此環境下......

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（詳細分析更新中）

Kristina對於早前美國矽谷銀行引發中小型風暴的分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：3層面看美經濟衰退機會

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