初出茅廬 時間是錢更是底氣

理財就如瘦身減磅，想要達至理想效果，就要先訂立明確目標，再按目標設定符合自身情況的運動及飲食計劃。因此，建議大家利用目標導向投資方法（goal-based investing），而非道聽途説的「投資貼士」，避免在理財路上多走冤枉路。

目標導向投資方式旨在將理想人生與財務目標掛鈎，而首要任務是了解自己所處的人生階段。因為人生階段是決定財務需要的重要因素，例如一位初入職場的女性，財務需要可能是償還學貸與建立應急基金，但對正享受暮年生活的女性而言，為財富保值才是關鍵。

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就財務規劃的角度而言，投身社會後可以分為以下4個主要人生階段，未來一連三篇將為處於不同人生階段的妳，提供適合的投資建議分享：



（1）建立事業初期；

（2）事業黃金期；

（3）接近退休期；

（4）退休生活



打破女性於事業初期的四大投資誤解

問：處於事業初期的女性普遍資本有限，為何要在資金較少時開始投資？

答：此階段的女性擁有一樣重要資本—「時間」，而擁有時間正正代表可以讓複式效應發揮最大功效。舉一簡單例子，以相同的投資策略每個月投資100元於一個年回報8%的基金，一位從20歲就開始投資的女性，將於50歲時累積到141,000元的財富；相反，另一位從30歲才開始投資的女性，於50歲時卻只能累積到57,000元的財富，總額不足前者一半。

當中分別是，前者擁有多10年的時間讓利潤滾存。因此處於事業初期的女性，不應因資金較少而放棄投資，反而更應盡早利用複息效應累積財富，以穩步實現人生目標。

問：處於事業初期的女性應否將所有儲蓄用於投資中？

答：在步向財務自由的投資過程中，請勿忽略投資風險。在事業初期的女性除了要為長遠人生計劃打算，同時也會有當期的財務需要，如建立應急基金和償還學貸等，並應為持續進修作財務準備。一般而言，我會建議各位先建立一個能應付3至6個月生活需要的應急基金，再從投資10%至20%的總收入開始，循序漸進地達到長遠的財務目標。

問：在人人皆股的時代，處於事業初期的女性應否以股票作為主要投資工具？

答：股票固然是一種重要的投資工具，但處於事業初期的女性一般較缺乏時間和經驗，同時因資本有限，難以在投資配置上平衡或分散風險，一旦選錯股，便會蒙受投資損失。

有見及此，我建議各位可以先採取一個較被動的投資策略，定期投資於數款界別與地區不同的指數基金及債券基金，並留意及減低投資支出，以分散投資風險。

問：作為投資新手，採用「DIY」（自管）投資模式以增加實戰經驗是獲取理財知識的捷徑？

答：要達到財務自主，擁有足夠的理財知識非常重要，因此不少女性在開始投資時都想嘗試親身操作，冀從中學習更多理財知識。雖然這方法能讓初出茅廬的投資新手，從實戰中汲取投資理財經驗，但對擁有較少資本及經驗欠缺的朋友而言，還是建議先與專業的投資顧問合作，從中學習理財知識實現財務自主的方法較實在。

時間就是錢

對處於事業初期的女性，時間就是讓錢生錢的重要資本，透過時間滾存，為資產產生複式效應累積財富，趁年輕時能承受較高風險的投資選擇，因此盡早開展投資是非常明智的選擇。

同時，各位應有兩手準備，將自己的投資分作短期和長期組合，以應付初入職場時的各種財務需要以及長遠的人生規劃。另外，即使是投資專家們亦無法長久地預測市場動向，如想獲取最大的複式回報效益，擁有良好的心態亦十分重要。

在市場經歷波動時要持續定期投資，確切執行自己的投資策略，方能透過投資達到自己的長遠財務目標，活出屬於各位女性的精彩人生。

撰文：Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：鍾采餘

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