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高盛升Q2預期 從中國經濟強弱項說起

研究報告 14:33 2023/04/20

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中國第一季GDP按年增4.5%，驚豔市場，但細分項目仍透露不穩因素，投資者仍謹慎。

高盛指出，強勁數據表明中國經濟正在經歷非常強勁的增長恢復，但同時警告說，一些強勁因素，如疫情「退出潮」後產生的滯留需求和追趕生產，可能會在未來幾個月逐步減弱。

高盛點出中國首季經濟數據的亮點：

得益於重啟刺激和政策支持的提前實施，消費和服務行業帶領第一季GDP強勁回升

對疫情敏感的服務消費持續改善，加上低基數效應，3月份的零售銷售和服務業生產指數按年顯著增長

三月份工業生產按年增長提速但略低於預期，主要是由汽車、電信和電子產品以及通用設備的產出增長加快所推動。

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但同時，中國首季經濟數據亦有表現欠佳之處：

三月份固定資產投資按年增長率自一至二月份放緩並未達到預期，製造業和房地產投資的連續減速是主要原因；

新屋開工量暴跌，新屋竣工量大幅上升，政策焦點轉向確保預售房交付；

全國失業率在三月份季節性調整後有所緩和，但青年失業率進一步上升

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高盛預測2023年第二季的中國GDP按年增長8.1增長，相比之前的8.0%略有提升。全年來計，高盛維持2023年GDP增長6.0%的預測。

以下是高盛對各項數據的解讀：

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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