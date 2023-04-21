內險點止於NBV復甦咁簡單（第二版）

本文第一版提及建銀國際報告指，內險股具持續持的股價催化劑，包括：今年首季新業務價值（NBV）增長，有望出現拐點；中國中長期國債孳息率回升，有利內險構建再投資收益率，以及降低承擔保險責任的成本（詳見本文第一版）。

另整個行業來看，不論是人壽保險，或是財產保險，毛保費（Gross Written Premium，簡稱「GWP」）按年再次出現正增長。至於個別股份方面，則以中國人壽 （02628） 中國平安保險 （02318） （下稱「平保」）的壽險GWP復甦較明顯（點擊圖片放大）。

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（詳細分析更新中）

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【第一版刊於4月21日 00：06】

4月最後一周為中資股公布今年首季業績的高峰期，當中有望從新冠疫情，以及內房債務危機夾擊的困境中走出來的內險股，近日被建銀國際發表報告看好，而該報告重點包括：

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低基數+復常+產品發展->NBV增長今年轉正並持續

建銀國際將NBV按年增長與MSCI內險股指數走勢比較（點擊圖片放大），發現兩者走勢的方向大致一致。建銀國際預計內險股今年首季NBV增長或較疲弱，但是在經過過去三年持續收縮後，加上內地復常及內險企業的保險產品長期發展，料今年全年NBV仍可錄得約4%的按年增長，並預料增長持續。

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此外，在低息環境下，資金追求定息產品，有利保險產品銷售，惟另一方面，保險企業需要較高的中長期債息，來增加中長期定息收入去應付相應年期保險產品的賠付或期滿退款等。

中長期債息升 兩方面利好內險股

隨着中國經濟復常步伐以至增長速度略勝市場預期，利率再次回到正常化，即長息高過短息的差距拉闊，為內險股創造利好的經營環境。事實上，建銀國際將MSCI內險股指數與內地5年期國債孳息率作比較（點擊圖片放大），發現兩者走勢的方向大致一致，而在中長期債息反彈的環境下，建銀國際預期：

將有利內險構建再投資收益率；

以及降低承擔保險責任的成本。

壽險與產險GWP增長均轉正

除了行業經營環境露出復甦的基礎，據建銀國際報告分析，內地不論是人壽保險或是財產保險，毛保費（Gross Written Premium，簡稱「GWP」）......

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（詳細分析更新中）

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