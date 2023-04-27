建銀國際：內險復甦點止NBV（第四版）

多隻內險股在過去一周，先後公布了首季業績，普遍有驚喜，更多分析詳見：【下一頁】

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【第三版刊於4月22日 20：06】

本文第一版提及建銀國際報告指，內險股具持續持的股價催化劑，包括：今年首季新業務價值（NBV）增長，有望出現拐點；中國中長期國債孳息率回升，有利內險構建再投資收益率，以及降低承擔保險責任的成本（詳見本文第一版）。

適逢4月21日《財聯社》報道，近期監管部門召集保險公司開會，以窗口指導為名，要求壽險公司調將新開發產品定價利率從3.5厘降至3厘，以控制利差損，實現軟着陸。據悉，相關具體的調整方案還有待監管部門研究後推出。

若上述調整方案落實，再配合本文第一版提及的中國國債孶息率正常化，長短債息差距擴闊，進一步加強內險構建再投資收益率的空間。

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至於建銀國際的行業首選平保 （02318） ，因其保險業務同時兼營人壽保險及財產保險（點擊圖片放大），而且集團同時經營銀行、證券等多種金融服務相關業務，而被建銀國際認為其具有強勁的交叉銷售能力。

另一券商富瑞也同樣認為......

更多關於平保的分析，詳見：【業務前景】【估值】

更多關於收息股分析，詳見：【下一頁】

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【第二版刊於4月21日 16：06】

本文第一版提及建銀國際報告指，內險股具持續持的股價催化劑，包括：今年首季新業務價值（NBV）增長，有望出現拐點；中國中長期國債孳息率回升，有利內險構建再投資收益率，以及降低承擔保險責任的成本（詳見本文第一版）。

另整個行業來看，不論是人壽保險，或是財產保險，毛保費（Gross Written Premium，簡稱「GWP」）按年再次出現正增長。至於個別股份方面，則以中國人壽 （02628） 中國平安 （02318） （下稱「平保」）的壽險GWP復甦較明顯（點擊圖片放大）。

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至於財產保險GWP的按年增長......

（詳細分析更新中）

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【第一版刊於4月21日 00：06】

4月最後一周為中資股公布今年首季業績的高峰期，當中有望從新冠疫情，以及內房債務危機夾擊的困境中走出來的內險股，近日被建銀國際發表報告看好，而該報告重點包括：

延伸閱讀：ING彭藹嬈列中國GDP三大亮點（新增圖解）

低基數+復常+產品發展->NBV增長今年轉正並持續

建銀國際將NBV按年增長與MSCI內險股指數走勢比較（點擊圖片放大），發現兩者走勢的方向大致一致。建銀國際預計內險股今年首季NBV增長或較疲弱，但是在經過過去三年持續收縮後，加上內地復常及內險企業的保險產品長期發展，料今年全年NBV仍可錄得約4%的按年增長，並預料增長持續。

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此外，在低息環境下，資金追求定息產品，有利保險產品銷售，惟另一方面，保險企業需要較高的中長期債息，來增加中長期定息收入去應付相應年期（如5年、10年甚至終身壽險之類）保險產品的賠付或期滿退款等。

中長期債息升 兩方面利好內險股

隨着中國經濟復常步伐以至增長速度略勝市場預期，利率再次回到正常化，即長息高過短息兼且兩息差距拉闊，為內險股創造利好的經營環境。事實上，建銀國際將MSCI內險股指數與內地5年期國債孳息率作比較（點擊圖片放大），發現兩者走勢的方向大致一致，而在中長期債息反彈的環境下，建銀國際預期：

將有利內險構建再投資收益率；

以及降低承擔保險責任的成本。

壽險與產險GWP增長均轉正

除了行業經營環境露出復甦的基礎，據建銀國際報告分析，內地不論是人壽保險或是財產保險，毛保費（Gross Written Premium，簡稱「GWP」）......

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（詳細分析更新中）

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