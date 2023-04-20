五一驅動 中航信高增長 財金專欄 2023/04/20 分享： 分享： 港股兩連跌，恒生指數跌穿20400點，周一升幅完全被蒸發，但大市仍然是上落待變格局，好友靜待催化劑。而內地復常成為航空業復甦催化劑，同樣是中航信（00696）盈利高增長的催化劑，「五一」會是股價催化劑 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版） 2023/04/19 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版） 中字股實力談 - 旅遊出行復甦 同程盈利大增 2023/04/19 旅遊出行復甦 同程盈利大增 中字股實力談 - 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版） 2023/04/18 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版） 中字股實力談 - 上證今年新高 銀河證券抵買 2023/04/18 上證今年新高 銀河證券抵買 中字股實力談 - 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版） 2023/04/17 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版） 中國民用航空局 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國民航信息（00696） 上海機場（滬：600009） 人民幣