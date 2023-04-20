  • 23°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五一驅動 中航信高增長

財金專欄 2023/04/20

分享：

分享：

港股兩連跌，恒生指數跌穿20400點，周一升幅完全被蒸發，但大市仍然是上落待變格局，好友靜待催化劑。而內地復常成為航空業復甦催化劑，同樣是中航信（00696）盈利高增長的催化劑，「五一」會是股價催化劑

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版）
2023/04/19
港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版）
中字股實力談 - 旅遊出行復甦 同程盈利大增
2023/04/19
旅遊出行復甦 同程盈利大增
中字股實力談 - 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版）
2023/04/18
內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版）
中字股實力談 - 上證今年新高 銀河證券抵買
2023/04/18
上證今年新高 銀河證券抵買
中字股實力談 - 【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版）
2023/04/17
【北水VS走資】上證率先破頂 港股追落後直撲227（第四版）
中國民用航空局 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國民航信息（00696） 上海機場（滬：600009） 人民幣

上一篇文章

美民房產也難

下一篇文章

中期弱勢扭轉 聯想可收集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 巨獅吃香蕉的傳聞！
巨獅吃香蕉的傳聞！
有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？
夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？
專家樓論 - 輪到2020年出貨
輪到2020年出貨
國金札記 - Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈
Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈
國壽突破降軌 有力挑戰15元
國壽突破降軌 有力挑戰15元
選股情報 - 美商業房產大難未過
美商業房產大難未過