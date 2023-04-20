五一驅動 中航信高增長

港股兩連跌，恒生指數跌穿20400點，周一升幅完全被蒸發，但大市仍然是上落待變格局，好友靜待催化劑。而內地復常成為航空業復甦催化劑，同樣是中航信（00696）盈利高增長的催化劑，「五一」會是股價催化劑

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