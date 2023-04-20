景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守

美國通脹降溫，但美聯儲鷹派人士並未放鬆警惕。美國經濟明顯正在放緩，通脹也在降溫。即使美聯儲關注的通脹焦點，即核心服務業（房屋除外）通脹，也出現了放緩迹象。

然而，美聯儲仍持鷹派立場。美聯儲3月份會議紀要

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