景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守 財金專欄 2023/04/20 分享： 分享： 美國通脹降溫，但美聯儲鷹派人士並未放鬆警惕。美國經濟明顯正在放緩，通脹也在降溫。即使美聯儲關注的通脹焦點，即核心服務業（房屋除外）通脹，也出現了放緩迹象。 然而，美聯儲仍持鷹派立場。美聯儲3月份會議紀要 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 霸菱：波動市選高收益債券 2023/04/19 霸菱：波動市選高收益債券 瑞信陶冬：美國加息已近尾聲 2023/04/18 瑞信陶冬：美國加息已近尾聲 施羅德：利率見頂在即 資金配置固收 2023/04/14 施羅德：利率見頂在即 資金配置固收 信銀：美國衰退 三招應對 2023/04/13 信銀：美國衰退 三招應對 瑞信陶冬：勞工市場降溫 美息再加一次 2023/04/12 瑞信陶冬：勞工市場降溫 美息再加一次 經濟 美國 銀行 通脹 加息 貨幣政策 股票 投資策略 歐洲央行 新興市場