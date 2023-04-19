食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 國際 22:12 2023/04/19 分享： 分享： 全球過去一年通脹高企，食品價格颷升為一大原因。俗語所謂食米唔知米貴，原來作為我們主糧的稻米，米價已較新冠疫情前高出5成，而且高處未算高，主因全球稻米短缺的情況為20年來最惡劣，大家至少要捱貴米至2024年。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/18 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 疫後新常態 遊客稅未必壞事 2023/04/16 疫後新常態 遊客稅未必壞事 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/13 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/12 美通脹回落加快 難阻下月再加息 你可能感興趣 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 21:36 2023/04/18 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 22:41 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 疫後新常態 遊客稅未必壞事 22:05 2023/04/16 疫後新常態 遊客稅未必壞事 最新專欄文章 國金札記 - Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 今日 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 國金札記 - 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/18 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 國金札記 - 疫後新常態遊客稅未必壞事 2023/04/17 疫後新常態遊客稅未必壞事 國金札記 - 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/14 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 國金札記 - 美通脹回落加快 難阻下月再加息 2023/04/13 美通脹回落加快 難阻下月再加息 糧食供求 氣候暖化 厄爾尼諾 颱風 商品 食品 農產品期貨 水災 通脹 亞太