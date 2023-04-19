食米要知米貴 氣候暖化遺禍深

全球過去一年通脹高企，食品價格颷升為一大原因。俗語所謂食米唔知米貴，原來作為我們主糧的稻米，米價已較新冠疫情前高出5成，而且高處未算高，主因全球稻米短缺的情況為20年來最惡劣，大家至少要捱貴米至2024年。

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