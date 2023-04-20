高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 地產 12:00 2023/04/20 分享： 分享： 中港通關，樓市氣氛持續回暖，內地客購買港樓的意欲亦提升，再加上政府於疫後積極搶人才，推出高端人才通行證計劃(高才通)，來港買樓並成為永久性居民後，更可退還雙辣稅，期望吸引專才長駐，有關計劃推出後，已錄逾9,000宗獲批個案，不少以家庭形式來港，有一定住屋的需求，可望為後市增添推動力。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價最新統計 等同15.6年收入 2023/04/05 樓價最新統計 等同15.6年收入 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 你可能感興趣 樓價最新統計 等同15.6年收入 01:00 2023/04/05 樓價最新統計 等同15.6年收入 樓價難負擔未變 01:00 2023/03/22 樓價難負擔未變 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 12:00 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 最新專欄文章 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 2023/04/19 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 2023/04/14 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 過度集中賣地成樓市反效果 2023/04/13 過度集中賣地成樓市反效果 二手市場 一手市場 樓價 印花稅 BSD