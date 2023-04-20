高才通申請個案漸增  為樓市增添動力

中港通關，樓市氣氛持續回暖，內地客購買港樓的意欲亦提升，再加上政府於疫後積極搶人才，推出高端人才通行證計劃(高才通)，來港買樓並成為永久性居民後，更可退還雙辣稅，期望吸引專才長駐，有關計劃推出後，已錄逾9,000宗獲批個案，不少以家庭形式來港，有一定住屋的需求，可望為後市增添推動力。

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