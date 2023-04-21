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一手例首判代理入獄  行業勢趁審慎

地產 12:00 2023/04/21

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上周觀塘裁判法院裁定首名地產代理，因為違反《一手銷售住宅條例》而入獄，成為條例10年首宗判囚個案，跟過往只是罰款了事不同，涉及坐監影響地產代理一生，相信代理日後推售新盤將會更加審慎。

...

欄名 : 樓市分析

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