一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 地產 12:00 2023/04/21 分享： 分享： 上周觀塘裁判法院裁定首名地產代理，因為違反《一手銷售住宅條例》而入獄，成為條例10年首宗判囚個案，跟過往只是罰款了事不同，涉及坐監影響地產代理一生，相信代理日後推售新盤將會更加審慎。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤先租後買 搶內地客 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 你可能感興趣 新盤先租後買 搶內地客 01:00 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 14:45 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 新盤減價成風二手樓續捱打 12:00 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 最新專欄文章 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 2023/04/20 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 2023/04/19 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 2023/04/14 樓市淡靜 發展商強拍舊樓嘆慢板 明翹匯 一手市場 廣告 銷售 地產代理 青衣 發展商