「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？

港澳辦主任夏寶龍在港期間，不斷提醒建制派團結，但語音剛落，立法會今日勢上演一場勞資「大戰」。

勞方雖然「企硬」，但據聞已打定輸數，惟望政府「居中」把關做好平衡。

商界稱穿「盔甲」 應戰準備就緒

立法會今日辯

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