  • 23°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？

財金專欄 2023/04/20

分享：

分享：

港澳辦主任夏寶龍在港期間，不斷提醒建制派團結，但語音剛落，立法會今日勢上演一場勞資「大戰」。

勞方雖然「企硬」，但據聞已打定輸數，惟望政府「居中」把關做好平衡。

商界稱穿「盔甲」 應戰準備就緒

立法會今日辯

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？
2023/04/19
夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？
有政戲 - 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會
2023/04/18
夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會
有政戲 - 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政
2023/04/17
夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政
有政戲 - 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢
2023/04/14
夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢
有政戲 - 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈
2023/04/13
夏寶龍親調研 助港打通任督二脈
行業 立法會 夏寶龍 林健鋒 邵家輝 吳秋北

上一篇文章

國際學校成實力買家

下一篇文章

景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 巨獅吃香蕉的傳聞！
巨獅吃香蕉的傳聞！
有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？
夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？
專家樓論 - 輪到2020年出貨
輪到2020年出貨
國金札記 - Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈
Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈
國壽突破降軌 有力挑戰15元
國壽突破降軌 有力挑戰15元
選股情報 - 美商業房產大難未過
美商業房產大難未過