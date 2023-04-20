「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 財金專欄 2023/04/20 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍在港期間，不斷提醒建制派團結，但語音剛落，立法會今日勢上演一場勞資「大戰」。 勞方雖然「企硬」，但據聞已打定輸數，惟望政府「居中」把關做好平衡。 商界稱穿「盔甲」 應戰準備就緒 立法會今日辯 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 2023/04/19 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 有政戲 - 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 2023/04/18 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 有政戲 - 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 2023/04/17 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 有政戲 - 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 2023/04/14 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 有政戲 - 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 2023/04/13 夏寶龍親調研 助港打通任督二脈 行業 立法會 夏寶龍 林健鋒 邵家輝 吳秋北