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華為孟晚舟 談500倍AI算力

財金猛人追蹤 17:08 2023/04/21

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華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟於4月19日的華為第20屆全球分析師大會上，預計未來AI算力到2030年將增長500倍，並將持續推動建設5.5G時代領先的數字基礎設施。

數字技術已是當下的共同話題，將驅動生產力從「量變」到「質變」，逐步成為經濟發展的核心引擎。據資料顯示，華為在基礎軟件領域持續創新，已經發布歐拉和鴻蒙操作系統、畢昇編譯器、高斯數據庫、昇思AI框架等，孟晚舟表示，將會持續推動建設5.5G時代領先的數字基礎設施，構建千億物聯、萬兆體驗的網絡能力。

在計算產業方面，孟晚舟認為，未來算力將像水和電一樣，觸手可及、隨需隨用。華為將圍繞著多場景、多樣性的需求，不斷提高通用計算、人工智能計算的算力。

    點擊圖片放大

展望未來，人工智能AI算力，她預計：


到2030 年，全球聯接總量將突破2,000億，同時企業網絡接入、家庭寬帶接入，以及個人無線接入，將迎來萬兆聯接的時代。通用算力將增長10倍、AI算力將增長500倍。」

5G手機待美國商務部批准……更多內容，用戶請登入。

有關更多孟晚舟觀點，請點擊下圖逐格看

    點擊圖片放大
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專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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