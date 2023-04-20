通脹降溫屬好事？ 大摩大淡友警示股市暴跌

通脹降溫未必是好事？股市反而有機會暴跌。華爾街大淡友、摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson警告，投資者為近期通脹數據放緩歡呼是危險的。又指，信貸緊縮的問題已逐步浮現，美股增長前景正持續惡化，大市股指可能會出現突然暴跌。

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企業營收低於預期 利潤或現急跌

Wilson在報告中指出，盡管價格壓力已從去年夏天的峰值回落，但這種緩解「是需求減弱的跡象，特別是商品方面，」他又補充指，「通脹是支持很多企業營收增長的一個因素。」Wilson指出，如果企業營收開始低於預期，「利潤可能先是逐漸，然後突然下滑」。

自美聯儲一年前開始加息以來，事實上已經有近1萬億美元的存款離開了銀行系統。再加上已經收緊的貸款標準，信貸增長面臨萎縮就不足爲奇了。

根據美聯儲發布的《在美商業銀行資產和負債表》，3月份最後兩周，美國銀行業貸款出現有記錄以來的最大兩周跌幅。這表明在銀行業危機之後，美國信貸狀況出現歷史上最嚴重的收緊。在截至3月29日的兩周內，美國商業銀行貸款減少近1,050億美元，爲美聯儲自1973年統計該數據以來的最大降幅。最近一週減少的450多億美元主要是由於小銀行貸款的減少。

除了企業盈利，投資者還關注美國聯儲局何時會停止加息，甚至何時開始減息。今年3月，美聯儲將其政策利率區間的高端從大約一年前的近零上調至5%。

股市反彈不一定是順利信號 仍存下跌風險

投資者認爲，減息雖然可能是爲了應對經濟疲軟，但也可能爲股市收復失地鋪平道路。事實上美股確是從早前的低位回升。不過，Wilson指出，股市的反彈不一定被視爲一切順利的信號，相反，美國股市增長前景的逐漸惡化可能會繼續下去。甚至大市股指數也面臨突然下跌的風險，就像在地區銀行指數和小型股中的那樣。

編輯：錢家鋒

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