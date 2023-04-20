內房首季銷售增長轉正 第二季強復甦？

報告研究表明，今年首季內地住房銷售已經終結了負增長趨勢，銷售數據進入到正增長的新階段。易居研究院認為，後續要繼續關注和支持房屋銷售市場，銷售好才能促進房企購地、資金等指標的進一步改善。

以下是3月最新的內房數據：

1、開發投資額：轉正的阻力略有加大

2023年1至3月份，全國房地產開發投資額為2.6萬億元（人民幣.下同），按年增速為-5.8%，相比1至2月的-5.7%水平略有惡化。

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易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，這個指標走勢說明內房復甦仍存在阻力，值得關注。他分析指原因有兩點：

一是、過去兩年購地、新開工等指標持續低迷，客觀上會制約此類指標復甦，進而使得此類指標要走出負增長區間還需要一定的時間。

二是、近期雖然房屋銷售行情轉好，但還沒完全反映到投資端。嚴躍進認為，這個指標至少說明，雖然當前房地產整體形勢轉好，但是供給端的指標還是有壓力。

2. 新開工面積：要防範斷檔的風險

2023年1至3月份，全國房屋新開工面積為2.4億平方米，按年增速為-19.2%，相比1至2月份-9.4%的水平明顯惡化。新開工指標在很大程度上代表了房企投資擴張的能力。嚴躍進認為，目前新開工數據跌幅擴大，和去年購地市場不景氣有很大關係。若新開工數據斷檔，那麽會影響下半年房源的供應，也可能會使得新房的供求矛盾加大。

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