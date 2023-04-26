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五一景區預訂火爆 券商：消費復甦（附人氣景點推介）

研究報告 18:44 2023/04/26

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五一勞動節即將來臨，景點門票和住宿預訂等旅遊相關的利好消息接連釋放，加上3月社零數據超預期，消費場景恢復相關性強的行業恢復加快。

中信建投證券商貿社服旅遊首席經濟分析師劉樂文發表最新觀點指，3月社零數據超預期按年增10.6%，消費場景恢復類相關性強的行業恢復加快，金銀珠寶銷售按年增速領先各細分行業，3月餐飲快速復甦，增速達到26%，收入已超越2019年同期水平。

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據阿里巴巴 （09988） 旗下的綜合性旅游出行服務平台飛豬數據顯示，五一中長綫遊訂單佔比高達9成以上，「五一」假期客單均價，按年提升逾30%。

此外，酒店板塊方面，劉樂文又指，全國3月入住率65.4%，綜合第一季酒店行業累計平均客房收益（RevPAR）達101.4%，恢復至2019年的102.5%；高星酒店預訂量，按年增長逾14倍。

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第一版

五一勞動節是80多個國家的共同節日，於國內規定的允許周末調休，由4月29日至5月3日，一連放5天假期。除出國旅遊外，不少人選擇境內旅行，有數據顯示，境內外出遊望快速恢復至疫前水平。美團．大眾點評數據顯示，截至4月10日，在五一期間，國內的住宿、交通、景點門票等預訂量，較2019年同期增長約200%。

有關2023年北京五一旅游景點介紹，請點擊下圖逐格看

    點擊圖片放大
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從個別板塊來看，截至4月7日至4月14日止，出境游板塊漲2.4%，排名第一。分品類看，景區、免稅、餐飲及酒店，跌幅分別0.06%、1.6%、3.3%及4.7%。

中信建投証券指出，海外經濟環境複雜，通脹水平仍然處於較高位置。雖然消費者生活成本較高，但收入增速較低，居民儲蓄率維持低位，銀行恐慌下，消費信貸緊縮，海外消費降級趨勢依舊。

另從中國3月出口數據顯示，行李箱及鞋靴等品類出口依然強勁，反映外貿行業整體向好，市場對外貿增長的信心重新恢復。出口成本方面，海運價格降至低位，該行繼續看好中低端外貿出口。

中信建投証券報告表示，休閒服務子行業（景區、酒店、餐飲及免稅）中，過去12個月景區行業PE（市盈率）……更多內容，用戶請登入。

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除國內景點外，香港和澳門亦不少五一假期的社區活動：

    點擊圖片放大

香港入境事務處預計，今年五一勞動節假期期間（4月29日至5月4日）約有461萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約84.9%旅客，即約391萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。另外，預計假期期間，羅湖將會是最繁忙的管制站，約有113萬人次進出香港。

此外，入境事務處料4月29日為陸路出境較爲繁忙的日子，出境人次達35萬9000人次，而入境高峰期爲5月1日，入境人次達42萬2000人次。

港府舉行「開心香港」主題活動，兩項活動於五一假期間開鑼，打響頭炮「全港戲院日2023」，市民可以於4月29日，到任何一間電影院觀賞電影，劃一票價30元。另外，於4月29日至4月30日，「開心香港」美食市集一連兩日在香港會議展覽中心展覽廳舉行。

澳門旅遊局資助多項五一假期的社區活動推廣澳門，詳情如下：

    點擊圖片放大
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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