五一門票預訂增2倍 休閒服務估值檢閱

五一勞動節即將來臨，景點門票和住宿預訂等旅遊相關的利好消息接連釋放。據坊間數據顯示，五一期間住宿、交通、景點門票等預訂量較疫情前增約200%。

五一勞動節是80多個國家的共同節日，於國內規定的允許周末調休，由4月29日至5月3日，一連放5天假期。除出國旅遊外，不少人選擇境內旅行，有數據顯示，境內外出遊望快速恢復至疫前水平。美團．大眾點評數據顯示，截至4月10日，在五一期間，國內的住宿、交通、景點門票等預訂量，較2019年同期增長約200%。

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從個別板塊來看，截至4月7日至4月14日止，出境游板塊漲2.4%，排名第一。分品類看，景區、免稅、餐飲及酒店，跌幅分別0.06%、1.6%、3.3%及4.7%。

中信建投証券報告表示，休閒服務子行業（景區、酒店、餐飲及免稅）中，過去12個月景區行業PE（市盈率）……

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專訪 瑞士百達陳東+渣打鄭子豐 談內地經濟新形勢【下一頁】

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