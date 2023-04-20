減價戰損特斯拉盈利 馬斯克：繼續打

全球電動車龍頭特斯拉（美：TSLA）今年以來積極開展減價戰，對盈利的衝擊最新浮現在業績數據。不過，CEO馬斯克（Elon Musk）表示，特斯拉可以犧牲其行業領先的利潤率，以在經濟衰退期間推動銷量增長，並跟上日益激烈的競爭。

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特斯拉堅持打減價戰，對內地「造車新勢力」影響巨大，因為它們的電動車車型處於與特斯拉直接競爭的價格帶，但利潤率卻不及特斯拉的皮毛，若要跟打價格戰只會陷入嚴重虧損。就算是中國龍頭比亞迪 （01211） ，目前新能源利潤率也只是微利。

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港股新能源車股今日齊挫。比亞迪跌1.1%，理想汽車 （2015） 跌3.2%，蔚來 （09866） 跌5.3%，小騰汽車 （09868） 跌7.6%。

特斯拉今年第1季全球交車量超過42萬輛，較去年同期大增36%，創下新高，顯示降價策略已成功奏效。而特斯拉未有停步，在業績前公布了今年在美國第六次降價的消息，Model 3和Model Y等降價幅度在4.7%-6%。如此一來，Model Y今年以來累計減價幅度已達29%。

特斯拉2023年第一季營收按年增24%，核心汽車業務毛利率跌近12個百分點至21.1%，至少刷新兩年最低；調整後每股收益同比跌21%至0.85美元，爲2019年第三季以來首次按年下跌，不過也基本符合預期的0.86美元。

特斯拉美國時間周三盤後股價跌6.1%。

記者：陳煒傑

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