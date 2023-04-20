  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減價戰損特斯拉盈利 馬斯克：繼續打

研究報告 14:34 2023/04/20

分享：

分享：

全球電動車龍頭特斯拉（美：TSLA）今年以來積極開展減價戰，對盈利的衝擊最新浮現在業績數據。不過，CEO馬斯克（Elon Musk）表示，特斯拉可以犧牲其行業領先的利潤率，以在經濟衰退期間推動銷量增長，並跟上日益激烈的競爭。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

特斯拉堅持打減價戰，對內地「造車新勢力」影響巨大，因為它們的電動車車型處於與特斯拉直接競爭的價格帶，但利潤率卻不及特斯拉的皮毛，若要跟打價格戰只會陷入嚴重虧損。就算是中國龍頭比亞迪 （01211） ，目前新能源利潤率也只是微利。

    點擊圖片放大
    +2

港股新能源車股今日齊挫。比亞迪跌1.1%，理想汽車 （2015） 跌3.2%，蔚來 （09866） 跌5.3%，小騰汽車 （09868） 跌7.6%。

特斯拉今年第1季全球交車量超過42萬輛，較去年同期大增36%，創下新高，顯示降價策略已成功奏效。而特斯拉未有停步，在業績前公布了今年在美國第六次降價的消息，Model 3和Model Y等降價幅度在4.7%-6%。如此一來，Model Y今年以來累計減價幅度已達29%。

特斯拉2023年第一季營收按年增24%，核心汽車業務毛利率跌近12個百分點至21.1%，至少刷新兩年最低；調整後每股收益同比跌21%至0.85美元，爲2019年第三季以來首次按年下跌，不過也基本符合預期的0.86美元。

特斯拉美國時間周三盤後股價跌6.1%。

記者：陳煒傑

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 財金猛人追蹤

最新專欄文章

洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席
2023/02/22
洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席
雷軍最新談造車：競爭將會非常殘酷
2022/10/25
雷軍最新談造車：競爭將會非常殘酷
景順Kristina Hooper：美聯儲鷹轉鴿的一個關鍵（第二版）
2022/10/19
景順Kristina Hooper：美聯儲鷹轉鴿的一個關鍵（第二版）
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
2022/10/19
ING彭藹嬈 二十大工作報告三個預示
ING彭藹嬈：新增貸款大增 奠定今年餘下數月趨勢
2022/10/12
ING彭藹嬈：新增貸款大增 奠定今年餘下數月趨勢
比亞迪 馬斯克 電動車 蔚來－SW（09866） 港股 美元

上一篇文章

通脹降温屬好事？ 大摩大淡友警示股市暴跌

下一篇文章

高盛升Q2預期 從中國經濟強弱項說起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

高盛：滙豐2原因助首季稅前溢利增5成 料復派季息（持續更新）
高盛：滙豐2原因助首季稅前溢利增5成 料復派季息（持續更新）
中國GDP全年奔6 券商預期趨升 股市料重新定價
中國GDP全年奔6 券商預期趨升 股市料重新定價
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
耶倫暗示加息進入尾聲
耶倫暗示加息進入尾聲
８大行評中國GDP表現
８大行評中國GDP表現
無成本資金時代告終 槓桿難撬
無成本資金時代告終 槓桿難撬