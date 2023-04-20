比亞迪上海車展哂冷 8萬車到百萬車都有（多圖）

面對內地車市競爭加劇，特別是特斯拉掀起的價格戰，比亞迪 （01211） 選擇了跟進減價以外的新路綫──開拓新戰綫。現正舉行的2023年上海車展，比亞迪同時推出最平及最貴車型，避開了特斯拉Model 3及Model Y雄據的20萬至30萬元價格帶。

比亞迪最廉價純電車「海鷗」，預售價格7.88萬元至9.58萬元（人民幣‧下同），預售上綫24小時訂單過萬：

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全新高端子品牌「仰望」的首款豪華硬派越野SUV「仰望U8」，預售價格109.8萬元起。自出展後僅用了兩天的時間，便收穫了超1.3萬台的訂單量，更是讓訂單總金額超過了100億元：

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比亞迪和奔馳合資成立的「騰勢」，旗下第二款車型「騰勢N7」於4月18日出展並開啟盲訂（即買家連價格都不知道），僅僅6個小時已收到了5,367份訂單，足可見消費者對比亞迪的信賴。「騰勢N7」定位為「獵跑」中型SUV，新車有望在三季度正式交付，市場預計售價為35萬元起。

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除上述預售車型外，比亞迪亦有公布料在下半年上市的未來車型，展示產品組合完善的競爭力：

比亞迪「海洋」系列首款B+級超混轎車「驅逐艦07」。作為海洋網的全新車型，售價區間為20萬至25萬。據悉，新車將於今年的第三季度正式上市：

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比亞迪「王朝」系列中型SUV概念車新品「宋L」，未有公布售價：

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記者：陳煒傑

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