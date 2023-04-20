馬斯克任性經營 Twitter走下坡 國際 21:49 2023/04/20 分享： 分享： 在英語世界，Twitter是公認最有影響力的社交平台，論用戶人數，Twitter不是最多，功能上也不豐富，但Twitter是明星級政客、各界名人、傳媒機構、記者最喜歡使用的，奠定其世界級地位，其影響力大到內地傳媒、官員也開設了帳戶，並受到有Twitter方面的特別「招呼」。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/18 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 疫後新常態 遊客稅未必壞事 2023/04/16 疫後新常態 遊客稅未必壞事 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 2023/04/13 英初級醫生大罷工 人工有幾低？ 你可能感興趣 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 22:12 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 21:36 2023/04/18 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 22:41 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 最新專欄文章 國金札記 - 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 今日 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 國金札記 - Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/19 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 國金札記 - 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/18 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 國金札記 - 疫後新常態遊客稅未必壞事 2023/04/17 疫後新常態遊客稅未必壞事 社交平台 馬斯克 媒體 美國 Facebook Twitter