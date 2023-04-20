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馬斯克任性經營 Twitter走下坡

國際 21:49 2023/04/20

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在英語世界，Twitter是公認最有影響力的社交平台，論用戶人數，Twitter不是最多，功能上也不豐富，但Twitter是明星級政客、各界名人、傳媒機構、記者最喜歡使用的，奠定其世界級地位，其影響力大到內地傳媒、官員也開設了帳戶，並受到有Twitter方面的特別「招呼」。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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