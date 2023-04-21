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小酒館拉動 海倫司轉盈

財金專欄 2023/04/21

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港股昨日繼續好淡爭持，但北水昨日錄得超過51億元淨流出，顯示港股悶局中出現暗湧。至於北水今個月增持的海倫司（09869），股價處於築底狀況，今年業績可以轉虧為盈，因為地方政府推動夜間經濟消費，小酒館可

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 市盈率 市帳率 上海 北京 山東省 青島啤酒（00168） 廣發証券（01776） 奈雪的茶（02150） 海倫司（09869）

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