小酒館拉動 海倫司轉盈

港股昨日繼續好淡爭持，但北水昨日錄得超過51億元淨流出，顯示港股悶局中出現暗湧。至於北水今個月增持的海倫司（09869），股價處於築底狀況，今年業績可以轉虧為盈，因為地方政府推動夜間經濟消費，小酒館可

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