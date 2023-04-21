小酒館拉動 海倫司轉盈 財金專欄 2023/04/21 分享： 分享： 港股昨日繼續好淡爭持，但北水昨日錄得超過51億元淨流出，顯示港股悶局中出現暗湧。至於北水今個月增持的海倫司（09869），股價處於築底狀況，今年業績可以轉虧為盈，因為地方政府推動夜間經濟消費，小酒館可 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水出逃 港股悶局現暗湧（第四版） 2023/04/20 北水出逃 港股悶局現暗湧（第四版） 中字股實力談 - 五一驅動 中航信高增長 2023/04/20 五一驅動 中航信高增長 中字股實力談 - 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版） 2023/04/19 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版） 中字股實力談 - 旅遊出行復甦 同程盈利大增 2023/04/19 旅遊出行復甦 同程盈利大增 中字股實力談 - 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版） 2023/04/18 內地經濟Q2好過Q1 港股會點演繹？（第三版） 每股資產淨值 市盈率 市帳率 上海 北京 山東省 青島啤酒（00168） 廣發証券（01776） 奈雪的茶（02150） 海倫司（09869）