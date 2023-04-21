PGIM：美高利率損害不止銀行 財金專欄 2023/04/21 分享： 分享： 美國銀行業危機可能只是美國經濟各個領域受到高利率不利影響的冰山一角，小型企業、商業房地產料將持續受到影響。而歐洲、中國乃至環球更有着各自不同的挑戰。 美國銀行業危機證實了保德信固定收益（PGIM ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Daleep Singh 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守 2023/04/20 景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守 霸菱：波動市選高收益債券 2023/04/19 霸菱：波動市選高收益債券 瑞信陶冬：美國加息已近尾聲 2023/04/18 瑞信陶冬：美國加息已近尾聲 施羅德：利率見頂在即 資金配置固收 2023/04/14 施羅德：利率見頂在即 資金配置固收 信銀：美國衰退 三招應對 2023/04/13 信銀：美國衰退 三招應對 經濟 美國 商業 銀行 通脹 加息 貨幣政策 GDP 歐元 商品