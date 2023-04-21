PGIM：美高利率損害不止銀行

美國銀行業危機可能只是美國經濟各個領域受到高利率不利影響的冰山一角，小型企業、商業房地產料將持續受到影響。而歐洲、中國乃至環球更有着各自不同的挑戰。

美國銀行業危機證實了保德信固定收益（PGIM

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