啟德新盤戰 兩地王對壘 地產 14:00 2023/04/22 分享： 分享： 啟德焦點新盤，天瀧及天璽．天，作為區內兩大地王級項目，相信大有條件締造理想售價，為往後同區其他推出的新盤，定下售價基礎，並創造有利的銷售環境，以及對推動同區二手樓價有正面作用。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 新盤先租後買 搶內地客 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 你可能感興趣 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 14:45 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 新盤先租後買 搶內地客 01:00 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 12:00 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 最新專欄文章 專家樓論 - 成交轉弱 業主要擴大議價 2023/04/21 成交轉弱 業主要擴大議價 專家樓論 - 國際學校成實力買家 2023/04/20 國際學校成實力買家 專家樓論 - 輪到2020年出貨 2023/04/19 輪到2020年出貨 專家樓論 - 二手小陽春已過? 2023/04/18 二手小陽春已過? 專家樓論 - 要夠長命 2023/04/18 要夠長命 招標 香港物業 一手市場 澐璟 天瀧 啟德