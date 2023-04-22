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啟德新盤戰 兩地王對壘

地產 14:00 2023/04/22

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啟德焦點新盤，天瀧及天璽．天，作為區內兩大地王級項目，相信大有條件締造理想售價，為往後同區其他推出的新盤，定下售價基礎，並創造有利的銷售環境，以及對推動同區二手樓價有正面作用。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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