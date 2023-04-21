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特首率1司4局長 立會灣區團升格

財金專欄 2023/04/21

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特首李家超今天率領全體立法會議員赴大灣區訪問，港府高度重視，特別安排1司長4局長加入，令整個團升格；而且高官聯同議員一起出動，更有利把考察成果，合作化為具體政策和方向。

齊訪比亞迪 擦出新思維？

「特首和

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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立法會 大灣區 李家超 曾國衞 陳國基 孫東 謝展寰 丘應樺 商務及經濟發展局 發展局

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