特首率1司4局長 立會灣區團升格

特首李家超今天率領全體立法會議員赴大灣區訪問，港府高度重視，特別安排1司長4局長加入，令整個團升格；而且高官聯同議員一起出動，更有利把考察成果，合作化為具體政策和方向。

齊訪比亞迪 擦出新思維？

「特首和

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