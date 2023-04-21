特首率1司4局長 立會灣區團升格 財金專欄 2023/04/21 分享： 分享： 特首李家超今天率領全體立法會議員赴大灣區訪問，港府高度重視，特別安排1司長4局長加入，令整個團升格；而且高官聯同議員一起出動，更有利把考察成果，合作化為具體政策和方向。 齊訪比亞迪 擦出新思維？ 「特首和 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 2023/04/20 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 2023/04/19 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 有政戲 - 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 2023/04/18 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 有政戲 - 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 2023/04/17 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 有政戲 - 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 2023/04/14 夏寶龍來港聚焦國安 為23條立法造勢 立法會 大灣區 李家超 曾國衞 陳國基 孫東 謝展寰 丘應樺 商務及經濟發展局 發展局