馬斯克任性經營 Twitter走下坡

在英語世界，Twitter是公認最有影響力的社交平台，用戶人數雖不是最多，但因為明星級政客、各界名人、傳媒機構、記者雲集，奠定其世界級地位，其影響力大至內地傳媒、官員也開設了帳戶，並受到Twitter

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