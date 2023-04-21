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馬斯克任性經營 Twitter走下坡

財金專欄 2023/04/21

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在英語世界，Twitter是公認最有影響力的社交平台，用戶人數雖不是最多，但因為明星級政客、各界名人、傳媒機構、記者雲集，奠定其世界級地位，其影響力大至內地傳媒、官員也開設了帳戶，並受到Twitter

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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