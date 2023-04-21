馬斯克任性經營 Twitter走下坡 財金專欄 2023/04/21 分享： 分享： 在英語世界，Twitter是公認最有影響力的社交平台，用戶人數雖不是最多，但因為明星級政客、各界名人、傳媒機構、記者雲集，奠定其世界級地位，其影響力大至內地傳媒、官員也開設了帳戶，並受到Twitter ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 國金札記 - 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/20 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 國金札記 - Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/19 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 國金札記 - 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/18 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 社交平台 媒體 Twitter 馬斯克 美元