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滙豐馬勵濤：料港2027年前 成全球資管規模最大財富中心

財金猛人追蹤 14:44 2023/04/21

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滙豐銀行財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤，他在內地接受《21世紀經濟報道》採訪，預計在2027年之前，香港將成為全球管理資產規模最大的財富中心。

他表示，中國市場是滙豐銀行全球財富管理願景的核心所在，滙豐計劃在亞洲市場的財富管理業務領域進行重點投資。他指出，中國財富管理市場發展前景良好，中國中產階級人數已經超過美國，達到了3.4億人，預計到2025年，該群體有望達到5億人。他認為，中產階級是財富管理服務的起點。

馬勵濤續稱，中國的消費者信心在2023年第一季度有所提升，支出也逐步增加，預計2023年中國整體消費同比增長將達到8.5%。這對於財富管理業務來說非常重要，因為這些消費也來自於儲蓄。

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撰文 : 鄭耀宗 Money Times

欄名 : 名家看法

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