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中國大芬佬張坤首季重大操作：減持騰訊

財金猛人追蹤 17:07 2023/04/21

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基金年報陸續披露，中國「公募一哥」張坤在管的4隻基金也悉數發布2023年一季報。散戶不妨從「大佬」的一季度操作上偷師。

先從張坤管理的最重磅產品──易方達藍籌精選混合基金，來看重倉股的操作。或許正是10%紅綫，張坤對瀘州老窖、騰訊控股 （00700） 、五糧液、洋河股份都有減持。

一季度張坤主要減持了瀘州老窖、騰訊控股 （00700） 、五糧液、洋河股份、香港交易所 （00388）增持的是貴州茅台、美團-W （03690） 和中國海洋石油 （00883） 。其中，貴州茅台重登第一大重倉股，中國海洋石油取代藥明生物 （02269） ，在這一季度新入前十重倉股之列。

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易方達優質精選，一季度也存在類似的操作，瀘州老窖、騰訊控股、五糧液也都出現了減持，貴州茅台、洋河股份、京東集團-SW均是增持，香港交易所退出前十大，美團-W進入前十大。

具體到持倉方向上，張坤的每一隻基金在一季度都降低了金融行業的配置，但增加配置的方向不同。易方達藍籌精選、易方達優質企業三年增加了消費等行業的配置，易方達亞洲精選增加了科技等行業的配置，易方達優質精選增加了醫藥等行業的配置。

張坤教路 如何做好基本面價值投資

除了持倉變動，一季報中張坤還談到了對於基本面價值投資和研究的一些看法。

張坤從新的角度闡述了自己的投資理念。他說，基本面價值投資很吸引人的一點是，投資者可以用很長一段時間來充分觀察公司的發展，等到它們用事實證明自己的成功和巨大的成長潛力之後，再買入也不遲。

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 名家看法

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