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A股吹冷風 港股料偏軟

財金專欄 2023/04/22

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內地股市昨日大陰燭急挫，拖累恒生指數一度失守20000點，下周是牛熊分界綫攻防戰格局，因為A股下周仍有下跌空間。惟樂觀是港股中長綫仍然守住支持位，未來一段日子是繼續上落走勢。

中港兩地股市今周表現一如筆

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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