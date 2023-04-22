A股吹冷風 港股料偏軟 財金專欄 2023/04/22 分享： 分享： 內地股市昨日大陰燭急挫，拖累恒生指數一度失守20000點，下周是牛熊分界綫攻防戰格局，因為A股下周仍有下跌空間。惟樂觀是港股中長綫仍然守住支持位，未來一段日子是繼續上落走勢。 中港兩地股市今周表現一如筆 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股股災 恒指下周200攻防（第四版） 2023/04/21 A股股災 恒指下周200攻防（第四版） 中字股實力談 - 小酒館拉動 海倫司轉盈 2023/04/21 小酒館拉動 海倫司轉盈 中字股實力談 - 北水出逃 港股悶局現暗湧（第四版） 2023/04/20 北水出逃 港股悶局現暗湧（第四版） 中字股實力談 - 五一驅動 中航信高增長 2023/04/20 五一驅動 中航信高增長 中字股實力談 - 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版） 2023/04/19 港拆息升 走資壓倒北水 恒指205等運到 （第四版） 美國聯儲局 恒生指數 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 加息 人民幣 中國海外發展（00688） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 中國銀河（06881）